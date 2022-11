EC3: «Sami Zayn debería destronar a Roman Reigns»

Sami Zayn se está convirtiendo en una de las Superestrellas más destacadas de la programación de WWE luego de que consiguiera sumarse a The Bloodline como «Uce honorario». A pesar de sus diferencias con Jey Uso, que podría generar una eventual traición, parece que el Universo WWE ha disfrutado como el ex Campeón Universal está manejando la situación, donde hasta el momento, goza de la confianza del Campeón Universal Indisputable WWE, Roman Reigns.

► EC3 valora el trabajo de Sami Zayn en The Bloodline

Aunque todos los miembros de The Bloodline han brillado con luz propia, es Sami Zayn el que más se ha destacado últimamente gracias a su enorme trabajo, y muchos ven en esta situación la oportunidad perfecta para que eventualmente pueda ser el hombre que ponga fin a la racha de más de 800 días que Roman Reigns lleva como campeón.

En un episodio reciente de The Wrestling Outlaws de Sportskeeda, el ex WWE, EC3, mencionó que, aunque no ha seguido toda la historia de The Bloodline cada semana, siente que el personaje de Sami Zayn es una extensión de su personalidad en la vida real, y que no debería sorprenderle que sea el hombre encargado de destronar a Roman Reigns en el futuro.

«No hay límite en lo que él (Sami Zayn) está haciendo porque, por la forma en que lo describiste, parece que se está superando y naturalmente, con el tiempo, ha crecido y crecido y crecido. Es increíble lo que el talento puede hacer cuando se siente cómodo». en un papel con el que puedan divertirse y disfrutar y meterse en él. No veo mucho, pero es probablemente el 100 por ciento de lo que él es como persona, para Sami.»

«Entonces, ¿por qué no puede llegar a la cima? Si la gente está reaccionando, ¿qué tipo de momento puede sostenerse si llega hasta el final y él es quien desbanca a Roman Reigns? El reinado largo más loco en la WWE historia Para que eso suceda porque está construido naturalmente, no hay intención de que esto sea algo como ‘Sí, los incluiremos, lo que sea’.»