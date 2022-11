AEW recalará en UK en 2023

Tony Khan dijo como previa del más reciente episodio de AEW Dynamite que este show sería noticioso, sin dejar pista alguna. Y podría apuntarse al hecho de que se anunciaron varios combates más para Full Gear, o a la sugerida presencia de The Elite allí, o tal vez a un «heel turn» de Samoa Joe.

Pero seguramente Khan se refería a lo confirmado por Tony Schiavone durante la velada: en 2023, AEW viajará hasta Reino Unido para llevar allí sus shows. Excalibur, como complemento, expuso que la próxima semana se revelarán más detalles de manera formal.

Este movimiento de AEW se produce cuando los ratings de la empresa lucen sólidos sobre las pantallas de las islas británicas, como expuso Dave Meltzer ante los micrófonos de reciente entrega de la Wrestling Observer Radio.

«Porque los ratings han sido buenos, ITV 4 decidió mover AEW a las 9 pm cada noche de los viernes. Es su franja horaria habitual. No van a dar vueltas con eso. Lo que pasó fue que las primeras semanas bajo la nueva franja horaria, los números cayeron. No subieron, porque la gente no supo del cambio de hora. Pero luego, cada semana los ratings han ido subiendo. La semana pasada hicieron su récord, no respecto a esa franja horaria, sino desde que comenzaron a emitir Dynamite».