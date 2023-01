Dutch Mantell tarbajó con WWE con el nombre de Zeb Colter, actuando como manager entre el 2013 y el 2016. A lo largo de su estancia, trabajó junto a Jack Swagger, Cesaro y Alberto Del Rio, entre otros, luego de lo cual tendría un breve paso por la escena independiente antes de dedicarse a tiempo completo a sus podcasts, donde regularmente hace análisis de lo que sucede en la WWE.

Dutch Mantell fue mayormente conocido por formar el grupo de Real Americans, en el que estaban incluidos Claudio Castagnoli (quien trabajó como Cesaro en WWE) y Jake Hager (quien trabajó como Jack Swagger), utilizando su famoso lema: «¡Nosotros, el pueblo!». Recientemente, el ex Manager de WWE envió un mensaje al director de contenido Triple H solicitando un posible regreso con la estrella de AEW, Jake Hager (quien trabajara en WWE como Jack Swagger).

Dutch Mantell preguntó recientemente en su cuenta de Twitter si Triple H y los creativos de WWE reservaron el Congreso y el nuevo Senado, entonces el antiguo equipo de Real Americans tardaría al menos un año en volverse malvado. De hecho, prometió «asegurarse» de que todo marche como corresponde con la ayuda de Hager.

I think that if @TripleH and @WWE creative booked Congress and the new Senate, at least it would take them a year to become corrupt. Which means we might get a year of true legislating. But I’d have to be in there somewhere…me and @RealJakeHager to make sure. Bastages.👀👀👀

— 𝔻𝕣. 𝔻𝕦𝕥𝕔𝕙 (@DirtyDMantell) January 6, 2023