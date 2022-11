En UFC 281, Dustin Poirier obtuvo otra gran victoria al someter a Michael Chandler después de una guerra sangrienta de ida y vuelta. La batalla le valió a Poirier su octava bonificación de «Pelea de la noche», empatando el récord de la categoría, y consolidó al ex campeón interino como uno de los peleadores más emocionantes de su generación.

Ahora, con victorias sobre las estrellas de la violencia Justin Gaethje , Eddie Alvarez y Conor McGregor, la pregunta para Poirier es, ¿Qué sigue? Y en este momento, «The Diamond» no está muy seguro.

“Grandes peleas. Peleas divertidas. No lo sé, hombre. Completé el triángulo de violencia: terminé con Gaethje, terminé con Eddie, terminé con Chandler. Hay un montón de peleas que serían enfrentamientos locos, simplemente no sé un nombre en este momento”.

La victoria de Poirier no solo consolidó su buena fe en el departamento de emoción, sino que también mantuvo al ex campeón interino afianzado entre los 5 primeros de la división de peso ligero. Como tal, el próximo oponente más obvio para Poirier parecería ser su compañero contendiente de peso ligero Top 5 Beneil Dariush. Dariush se encuentra actualmente en una racha ganadora de ocho peleas en la división, y después de UFC 281, “The Diamond” estuvo de acuerdo en que una pelea con el cinturón negro de BJJ tendría sentido. Sin embargo, dado un poco de espacio de la noche de la pelea, Poirier parece haber cambiado de opinión.

«No realmente, honestamente. Sin faltarle el respeto a Beneil. Gran peleador y lo hizo de la manera correcta. Es un tipo muy respetuoso, muy trabajador, y va allí y maneja los negocios, y lo respeto. Lo observaré cuando pelee. Cuando acabamos de hablar sobre los otros nombres con los que he peleado recientemente, ese no es muy emocionante cuando lo pienso”.

En cambio, Poirier parece estar más enfocado en buscar enfrentamientos destacados con otros oponentes de renombre. Unos que, como con Chandler, lo llenaron de una sensación de peligro y tenían el potencial de pasar a la historia.

“Quiero esas, porque esas van a ser las peleas divertidas, las peleas locas, el tipo de pelea potencial de ‘Pelea del año. Pero esas son también las peleas que me dan esas mariposas en el estómago todos los días, o cuando llega el contrato, y veo su nombre al otro lado. He estado observando a [Chandler] durante mucho tiempo en Bellator, y conozco a algunos tipos a los que venció. Es muy explosivo y ese peligro es siempre lo desconocido, sin importar qué tan preparado estés. Pero cuando sales y tienes a un tipo de ese calibre, que puede terminar la pelea en un segundo y golpearte con golpes, cubrir la distancia, muchas de las cosas que hace son muy peligrosas”.

Si bien Dariush es innegablemente peligroso, generalmente no se considera que aporte el mismo nivel de acción e interés que tipos como Chandler, Gaethje y McGregor, y dado que Poirier es una de las estrellas más importantes del deporte, el ex campeón interino tiene cierto margen de maniobra. en cómo quiere proceder.