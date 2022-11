Rhea Ripley arremete contra fanático que dijo que "parecía hombre"

Rhea Ripley es hoy en día una de las Superestrellas más imponentes, y su presencia en The Judgment Day ha cobrado una vital importancia, a tal punto que tuvo a mal traer a los miembros de The OC, antes de que Mia Yim se les uniera. En consecuencia, decidió formar parte del equipo de Damage CTRL para el próximo fin de semana en Survivor Series, con la finalidad de oponerse a su nueva rival.

Dicen que con el éxito vienen las críticas, y Rhea Ripley no ha sido la excepción. Un fanático pareció burlarse de la ex Campeona Raw por su apariencia estilo gótica y la Superestrella de la marca roja recurrió a su cuenta de Twitter para ponerlo en su lugar, bulrándose de este por usar una imagen diferente como su foto de perfil. Ella dijo que ocultar su rostro detrás del rostro de otra persona no cambiaría su personalidad.

Hiding your little bitch ass face behind a Profile picture of something else doesn’t actually hide your little bitch personality. ✌🏼🙂 https://t.co/DuyjzmMxnc

— — RheaRipley_WWE (@RheaRipley_WWE) November 20, 2022