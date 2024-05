Dustin Poirier está canalizando su Cody Rhodes interior antes del UFC 302 el próximo mes. Uno de los grandes de todos los tiempos de la división de peso ligero está teniendo una oportunidad más de consolidarse en la inmortalidad de las MMA, si aún no lo ha hecho.

Poirier tiene la intención de aprovechar su tercera oportunidad por el oro indiscutible de UFC para iniciar el calendario de verano. Para lograrlo, necesitará superar al campeón que la mayoría tiene en la cima de la lista libra por libra, el casi impecable Islam Makahchev.

La trama de una sorpresa sería como una película si se lograra. “El Diamante” recibió su oportunidad en circunstancias únicas en las que podría decirse que no es el contendiente más merecedor ni mucho menos, solo el más disponible. El clásico del American Top Team (ATT) tiene marca de 2-2 en sus últimas cuatro salidas, alternando victorias y derrotas. Cerrando el círculo contra Makhachev, la primera oportunidad por el título de Poirier fue contra el mentor y compañero de equipo del campeón, el legendario Khabib Nurmagomedov en septiembre de 2019. Se quedó corto con un estrangulamiento trasero desnudo en el tercer asalto.

Poirier, de 35 años, ha contemplado abiertamente el retiro durante los últimos años, señalando que cualquier pelea podría ser la última dependiendo de cómo se sienta. Como era de esperar, una pelea y una posible victoria de esta magnitud no son diferentes y serían tan buenas como parece.

«Podría ser [mi última pelea]. Aún no he tomado una decisión oficial, pero podría serlo.

“He dicho esto una y otra vez, todavía tengo mucha banda de rodadura en los neumáticos. Puedo vencer a estos jóvenes, simplemente lo hice. Todavía me siento bien, mi cuerpo se siente bien, pero es como, ¿Cuánto quiero darle a este deporte? Porque no viajas gratis. Sólo quiero ser padre. Me perdí la última colocación de porristas de mi hija el domingo. Eso fue un gran problema para ella. Toda la familia fue, era un asco estar aquí y no estar allí en vivo para verlo. Simplemente me pierdo muchas cosas y, como dije, tengo otra vida aparte de pelear. Entonces, dediqué mi tiempo y me gané mis galones.

«No quiero tomar ninguna decisión basándose en cómo me siento. Necesito salir y pelear».

Para agregar a los ritmos de la historia, Makhachev será la pelea número 40 de la emocionante carrera de Poirier (30-8, 1 NC). Ha hecho casi de todo en MMA además de ganar el gran torneo.

La historia de Poirier ha estado plagada de entretenimiento, ya que sólo nueve veces ha tomado una decisión. La comunidad de MMA ha sugerido que esta oportunidad en 302 es quizás la última vez que podrá pelear por un título de UFC si no puede hacer el trabajo. Por lo tanto, ahí es donde entra en juego el apodo estilo WWE para los mejores de Luisiana: «Termina la historia».

«Cuando escucho eso, estoy alineado con eso. Este es el último capítulo. Quiero terminar esta historia y cerrar este libro, pero nada está garantizado. Peleando contra el mejor libra por libra del mundo, estoy haciendo todo lo que puedo para ponerme en la mejor posición para levantar la mano. Estoy totalmente comprometido. Saldré el 1 de junio y lo daré todo.

«Ya veremos. El destino no comete errores. Si se supone que debo ser el campeón mundial, tendré ese cinturón a mi alrededor el 1 de junio. Todo lo que puedo hacer es prestar atención al trabajo. Lo que hay que hacer ahora mismo, mi forma de pensar. El resultado va a suceder, así que sólo necesito concentrarme en el trabajo ahora mismo. Ha sido una larga carrera. Esto es lo último que necesito para tachar esta lista”.