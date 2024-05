Manel Kape insiste en que Alexandre Pantoja no está a su nivel

Manel Kape confía en que vengará su derrota ante Alexandre Pantoja si se revanchan. Pantoja (27-5 MMA, 11-3 UFC) arruinó el debut de Kape (19-6 MMA, 4-2 UFC) en UFC cuando lo derrotó por decisión unánime en febrero de 2021.

Desde entonces, Kape tiene marca de 4-1 y estaba en la cúspide de la contienda por el título antes de retirarse por segunda vez contra Matheus Nicolau en el evento principal de UFC Fight Night 241 del sábado pasado, esta vez debido a una lesión en las costillas.

«Él no está a mi nivel. Pantoja no está a mi nivel, créanme. Puede luchar en cualquier estilo. Soy una buena pareja con él”.

Kape señaló la lona resbaladiza que le impedía moverse como la razón por la que perdió ante Pantoja en su primera pelea.

«La cuestión es que no fueron las habilidades, sino que me deslizaba mucho en la jaula. Si miras la pelea correctamente, me preocupaba más el equilibrio. Me estaba deslizando. Era como usar un patín y no podía golpear. Si te deslizas, no podrás tener el poder de contraatacar, de retroceder, de tirar.

“No sientes agarre. Ves las dos peleas que perdí. … No es que hagan algo. No hacen nada. Fue simplemente inactividad de mi parte porque claro que no puedo ir ahí a golpear y volver a tirar, estaba como resbalándome. Muy resbaladizo”.

Pantoja defiende su título de peso mosca contra Erceg (12-1 MMA, 3-0 UFC) en el evento principal de UFC 301 del sábado en el Farmasi Arena de Río de Janeiro.