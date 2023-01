Dustin Poirier, ex campeón interino de peso ligero de la UFC, ha comentado recientemente su opinión sobre la prohibición de las apuestas por parte de la UFC.

En una reciente entrevista con Bloody Elbow, ‘The Diamond’ habló de una multitud de temas, incluyendo una posible pelea entre Conor McGregor y Michael Chandler en el futuro. Poirier ve a McGregor ganando un enfrentamiento con el ex campeón de peso ligero de Bellator, incluso llegando a decir que apostaría dinero por ‘The Notorious’.

“Amigo, me alegro de que haya sucedido [la prohibición para apostar por parte de UFC] porque normalmente sí apuesto en las peleas. Me alegro de que ocurriera justo antes del combate entre O’Malley y Yan, porque habría perdido mucho dinero. Habría apostado a que Gamrot ganaba a Dariush, habría apostado a que Petr ganaba a O’Malley. Habría perdido un montón de dinero, así que me ahorraron algo de dinero.

“Pero lo que pienso de todo esto, no lo sé. No conozco los detalles. Sé que hay algunas cosas sospechosas, y quizá nos aclaremos con el paso del tiempo sobre todo lo que ha pasado. Pero no tengo ni idea de lo que está pasando exactamente”.

Poirier admitió que solía apostar por sí mismo de vez en cuando. Aunque no ve ningún problema en que un luchador apueste por sí mismo, reconoció que hay un problema en que los luchadores apuesten contra sí mismos.

“Es información privilegiada”, explicó Poirier. “Si estoy entrenando con estos tipos, y tienen una lesión antes de una pelea o lo que sea, lo estoy viendo desde un ángulo diferente al que el público y los casamenteros lo están viendo”.