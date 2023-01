¿Es mejor UFC o PFL? Kevin Lee opina

Kevin Lee no tiene como prioridad volver a la UFC en un futuro próximo.

Hubo un tiempo en que Lee fue visto como uno de los prospectos más prometedores en la lista de la UFC, incluso luchando por un título interino en la división de peso ligero en un momento dado.

Desafortunadamente, terminaría yendo 1-4 en cinco peleas antes de ser liberado por la UFC y encontrarse en Eagle FC, la promoción actualmente propiedad de Khabib Nurmagomedov.

Mientras que algunos pueden esperar que Lee quiera volver a la UFC, dijo a Brett Okamoto de ESPN que esto no es algo que está en la parte superior de su lista de prioridades. Explicó que siente que firmar de nuevo con la UFC en realidad perjudicaría su potencial futuro y le obstaculizaría en este momento.

“Se ha hablado de ello algunas veces, y lo he pensado, pero no estoy poniendo ninguna energía en ello, para ser honesto con usted. Hay tantas oportunidades en este deporte, y hay una gran oportunidad ahora con la PFL”, explicó Lee. “Fuera de la burbuja que ha creado la UFC, hay muchas oportunidades.

“Así que es algo que estoy un poco interesado, pero sería la oferta adecuada. Tendría que ser la pelea correcta. Algo más que decir que soy un luchador de la UFC. He estado allí y he hecho eso, no hace nada por mí. Un millón de dólares suena mucho mejor”.

No cabe duda de que ha aumentado el interés entre los luchadores por dar una oportunidad a la PFL en un intento de ganar ese premio de un millón de dólares. Será interesante ver el éxito que tendrá Kevin Lee si compite bajo su cartel.