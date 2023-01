King Casey expone invicto ante Maia en UFC 286

La invicta luchadora de peso mosca Casey O’Neill volverá a la acción contra Jennifer Maia en UFC 286 en Londres, Inglaterra, el 18 de marzo.

El récord de la escocesa O’Neill es actualmente de un perfecto 9-0, incluyendo cuatro victorias consecutivas desde que se unió a la UFC a principios de 2021.

En el camino, la joven de 25 años ha derrotado a Shana Dobson por TKO, Lara Procopio por sumisión, Antonina Shevchenko vía TKO y más recientemente obtuvo una victoria por decisión dividida sobre Roxanne Modafferi en febrero del año pasado.

Sin embargo, aunque O’Neill, número once del ránking, tenía previsto enfrentarse a Jessica Eye en julio, se vio obligada a abandonar el combate tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior y tuvo que someterse a una operación.

Ahora tratará de retomar su camino contra la brasileña Maia, de 34 años, que viene de ganar por decisión a Maryna Moroz, pero que antes había perdido dos combates consecutivos contra Katlyn Chookagian y Manon Fiorot, lo que la dejó en el puesto número ocho de la clasificación.

O’Neill vs. Maia se suma a un evento UFC 286 que se rumorea que estará encabezado por una pelea de trilogía por el título del peso welter entre Leon Edwards y Kamaru Usman, aunque aún no se ha anunciado oficialmente, mientras que Marvin Vettori vs. Roman Dolidze y Lerone Murphy vs. Nathaniel Wood también se han reservado para el espectáculo del Reino Unido.