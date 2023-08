La duda de Kurt Angle con Gable Steveson en WWE

El invitado más reciente a Insight with Chris Van Vliet fue el WWE Hall of Famer Kurt Angle, quien, entre otras muchas cuestiones, estuvo hablando del futuro de Gable Steveson en WWE, exponiendo una duda que sacaba a relucir en 2022 sobre si el medallista de oro en los Juegos Olímpicos de 2020 puede ser más que un luchador.

► La duda de Kurt Angle

«En primer lugar, es un atleta increíble. No solo es sorprendente en la lucha en el tapiz, sino que este chico incluso puede hacer volteretas hacia atrás. Tiene una gran destreza atlética. Y creo que va a tener un gran futuro. Sin embargo, no estoy seguro de qué tan entretenido será. Sé que le encanta hablar, algunos de sus amigos con los que hablé dicen que es bastante hablador, lo cual es bueno. Porque no quieres ser tímido cuando te dedicas a esto. Yo era un niño tímido, y cuando fui a WWE, tuve que aprender a superarlo y simplemente salir al ring y darlo todo. Fue realmente un cambio difícil para mí. Pero creo que Gable Stevenson va a pasar por algo similar. Probablemente tendrá que dejar atrás ese enfoque de luchador amateur, ya que en la lucha amateur no se muestran emociones.

«Simplemente sales ahí, te concentras y luchas, y el objetivo es someter al oponente. No es como en la lucha profesional, donde tienes que expresar emociones al público. Tienes que demostrar si estás asustado, enojado o emocionado. Por lo tanto, hay mucho que aprender; se necesita un carisma increíble. Y creo que Gable lo tiene. Lo que no estoy seguro es de cómo traducirá eso cuando comience a hablar. Recuerdo haber hecho una grabación previa con él en Pittsburgh. Y lo hizo bien. No fue increíblemente sobresaliente, pero estuvo bien. Fue como decir, ‘Vale, este chico tiene potencial’. Creo que va a ser bastante bueno. Así que espero que tenga una gran carrera. No sé si tendrá la misma carrera que yo tuve, pero creo que definitivamente podría lograrlo.»