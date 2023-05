Du Plessis a Izzy: Se comporta como un niño pequeño

Dricus Du Plessis es muy consciente de los rumores que rodean su último movimiento profesional. Los aficionados y los expertos han criticado mucho la decisión de la UFC, así como la aceptación de Du Plessis, de emparejarlo con el ex campeón de peso medio de la UFC Robert Whittaker en lugar del actual campeón Israel Adesanya.

Du Plessis (19-2 MMA, 5-0 UFC) se enfrentará a Whittaker (24-6 MMA, 15-4 UFC) en el UFC 290, el 8 de julio en Las Vegas. Y dada la racha de imbatibilidad de Du Plessis en la UFC, además de tratarse de un enfrentamiento fresco y tener mala sangre con el campeón, muchos pensaron que era la elección obvia para el próximo retador al título.

“Mucha gente está diciendo que no es el movimiento más inteligente para luchar contra Whittaker y el 100 por ciento, estoy de acuerdo con eso“, dijo Du Plessis a Submission Radio. “Estoy de acuerdo en que no es el movimiento más inteligente, pero no estoy aquí para ser inteligente. De lo contrario, me habría quedado en la escuela y habría terminado mis estudios, me habría ido a trabajar a un banco, me habría puesto un traje para trabajar todos los días y habría hecho algo de vida corporativa. Pero esa no es la vida que elegí. Elegí ser un guerrero, ser un artista y, al fin y al cabo, soy un peleador. Y eso es lo que hago: Lucho”.

Du Plessis siente que derrotar a Whittaker le haría indiscutible a los ojos de los aficionados. Y a pesar de querer la pelea por el título contra Adesanya a continuación, Du Plessis también quiere sentir que obtuvo la oportunidad basada en el mérito y no en la mala sangre entre él y el campeón.

“No quiero conseguir esa oportunidad por el título basándome en un bombo creado por, ni siquiera sé qué, un tipo que tiene el título que se comporta como un niño pequeño y exagera y ahora la pelea se produce por eso”, dijo Du Plessis. “Quiero merecer mi oportunidad por el título. No quiero que me den una oportunidad por el título. Voy a merecer ese cinturón, y por eso quería esa pelea con Whittaker”.