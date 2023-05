La pelea que Jon Jones añora, según Henry Cejudo

“Bones” regresó al octágono en marzo, como cabeza de cartel del UFC 285 contra Ciryl Gane. El combate fue el primero de Jones en más de tres años, pero no tardó en quitarse el óxido del ring. Acabó sometiendo a “Bon Gamin” en el primer asalto y, de paso, se hizo con el título vacante de los pesos pesados de la UFC.

Sin embargo, según cuenta la historia, el recién coronado campeón de los pesos pesados iba a enfrentarse esa noche a Francis Ngannou. Sin embargo, “The Predator” abandonó la UFC en enero, dejando vacante el campeonato de los pesos pesados. A principios de este mes, Ngannou firmó con la PFL, reavivando la guerra de palabras entre él y Jones.

En su canal de YouTube, Henry Cejudo reaccionó a las idas y venidas entre los dos pesos pesados. “Triple C” es amigo de Jones, y ayudó a entrenar al ex campeón para su regreso a principios de este año. En su canal de YouTube, Cejudo admitió que el fichaje de Ngannou por la PFL podría cambiar las reglas del juego.

Sin embargo, eso no significa que a “Bones” le importe mucho el fichaje. En su canal de YouTube, Cejudo afirmó que a Jones en realidad no le importa pelear con Ngannou, o literalmente con nadie más que Stipe Miocic. Jon Jones pesando para UFC 285.

“Sabes, conociendo a Jon, no creo que a Jon realmente le importe”, declaró Henry Cejudo con respecto a una posible pelea entre Jon Jones y Francis Ngannou. “No creo que Jon necesite a un tipo como Francis Ngannou para decir que es el más grande de todos los tiempos. La realidad es que no necesita a ninguno de esos tipos”.

Continuó: “El tipo al que realmente quiere vencer, y el tipo al que quiere vencer es el mejor peso pesado de todos los tiempos. Su nombre es Stipe Miocic. Verás, al final del día, la gente mirará las credenciales y mirará los números y se dará cuenta de que al final del día, Stipe Miocic es el peso pesado más malo de la lista de la UFC en la historia.”

“Los números no mienten, es un hecho, tiene una victoria sobre Francis Ngannou. Una dominación que tuvo durante cinco asaltos, recuerdo esa pelea”.