► Cómo ver Night of Champions 2023

Mucho ha cambiado el panorama en WWE desde que tuviera lugar la anterior edición de Night of Champions, allá por 2015, donde entre otras cosas, Sting protagonizó el que muchos pensábamos sería su canto de cisne competitivo.

Bueno, no tanto han cambiado. Seth Rollins estará otra vez en duelo titular y Roman Reigns en choque por equipos, y ambos sobre posiciones prominentes dentro del cartel de un evento que se traslada a Arabia Saudita en pleno “Memorial Day Weekend” yanqui para consumar el noveno “episodio” de la cronología WWE+Mohamed bin Salmán.

Y mientras Rollins intentará conquistar el premio de consolación que es el nuevo Campeonato Mundial de Peso Completo (no lo digo yo, lo dice AJ Styles, rival de “The Visionary”) y Reigns dominar también el panorama de duplas, los focos se dirigen hacia ese Brock Lesnar vs. Cody Rhodes, revancha de Backlash y quinta lucha consecutiva bajo PPV de “The Beast”; algo insólito para esta Superestrella en los últimos años.

Cuanto menos, Night of Champions 2023 supone un revulsivo, rompiendo con la reciente tradición de programar Hell in a Cell por estas fechas, concepto que perdía toda su magia fijándolo en el calendario.

► Horarios por país

(Kickoff)

Ciudad de México (México) – 10:00 AM

Madrid (España) – 6:00 PM

Santiago (Chile) – 12:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 1:00 PM

Bogotá (Colombia) – 11:00 AM

Asunción (Paraguay) – 12:00 PM

Belmopán (Belice) – 10:00 AM

Caracas (Venezuela) – 12:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 10:00 AM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 11:00 AM

La Habana (Cuba) – 12:00 PM

La Paz (Bolivia) – 12:00 PM

Lima (Perú) – 12:00 PM

Managua (Nicaragua) – 10:00 AM

Montevideo (Uruguay) – 1:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 12:00 PM

Quito (Ecuador) – 11:00 AM

San José (Costa Rica) – 10:00 AM

San Juan (Puerto Rico) – 12:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 10:00 AM

Santo Domingo (Republica Dominicana) – 12:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 10:00 AM

(Show principal)

Ciudad de México (México) – 11:00 AM

Madrid (España) – 7:00 PM

Santiago (Chile) – 1:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 2:00 PM

Bogotá (Colombia) – 12:00 PM

Asunción (Paraguay) – 1:00 PM

Belmopán (Belice) – 11:00 AM

Caracas (Venezuela) – 1:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 11:00 AM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 12:00 PM

La Habana (Cuba) – 1:00 PM

La Paz (Bolivia) – 1:00 PM

Lima (Perú) – 1:00 PM

Managua (Nicaragua) – 11:00 AM

Montevideo (Uruguay) – 2:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 1:00 PM

Quito (Ecuador) – 12:00 PM

San José (Costa Rica) – 11:00 AM

San Juan (Puerto Rico) – 1:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 11:00 AM

Santo Domingo (Republica Dominicana) – 1:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 11:00 AM

