Dricus Du Plessis destaca lo que lo diferencia de Sean Strickland

El contendiente de peso mediano Dricus Du Plessis ha evaluado más a fondo el juego de Sean Strickland antes de su choque por el título en UFC 297 este fin de semana.

Poco más de un mes después de su acalorada interacción en la conferencia de prensa de temporada de la promoción y la posterior pelea multitudinaria en UFC 296, el campeón de las 185 libras y su retador sudafricano se enfrentarán en Toronto, Canadá.

El Scotiabank Arena será el anfitrión, mientras Du Plessis busca extender su récord invicto en el octágono a 7-0, poner fin rápidamente al reinado de Strickland y llevarse el oro de UFC de regreso a su país por primera vez.

En el período previo, «Stillknocks» ha mantenido su actitud confiada. Si bien ha mostrado respeto por la habilidad de Strickland y su memorable victoria en el campeonato sobre Israel Adesanya en septiembre pasado, Du Plessis espera que su estilo único y agresivo haga el trabajo.

Aunque difieren sobre el resultado esperado, Strickland y su homólogo sudafricano coincidieron en que el evento principal de UFC 297 será una guerra. Pero a los ojos de Du Plessis, eso probablemente se debe a sus esfuerzos…

Durante una entrevista reciente con Scott Fontana del New York Post, Du Plessis miró hacia su primera oportunidad de alcanzar el estatus de campeón en el escenario más grande de MMA y además expresó su opinión sobre el hombre que busca detener sus ambiciones de título .

«Creo que tiene sus momentos. Siento que casi depende del otro peleador si será una pelea emocionante. Esas son las probabilidades que no me gustan. Muéstrame una pelea aburrida que haya tenido en toda mi carrera y te debo algo… No poseo el estilo para una pelea aburrida; nunca lo he tenido, nunca lo tendré.

«Lo que Sean Strickland hace muy bien es administrar su energía. Por eso no tiene finales, porque es un tipo que… escucha, si te rompe, sí, irá por ese final. Pero el final no es para él. Él está ahí para ganar, no le importa el valor del entretenimiento. Golpeo muchos pads, entreno muchos slams, entreno muchas sumisiones. Cuando golpeo un pad, no pienso en tocar a alguien, estoy pensando en noquear a alguien. No Imagino que las peleas en mi mente van hasta la decisión, donde alguien más decide si gano o no».