La empresa de lucha libre independiente, Acclaim Pro Wrestling, presento su evento New Year’s Wrestle-ution 12, el cual tuvo lugar el 13 de enero 2024, desde Dom Polski Hall en Ottawa, Ontario, Canadá.

Acclaim Pro Wrestling, es una compañía de lucha libre independiente con sede en Ottawa, Ontario, Canadá. Presentan eventos alrededor de todo su territorio con talentos regionales que dan todo sobre el ring.

► Resultados Acclaim Pro Wrestling

HADDY venció a Mary Lee Rose, Jessie Mack, London Lightning y Thomas Leduc

Karl Jepson venció a Deeno Benjamin

Dexter Doom venció a Jason Exile

Dayami Ho & Kristara vencieron a Katrina Creed & Vanna Black

Macrae Martin vs. TARIK – No Contest

APW Tag Team Title Match: For The Glory (Exess & Exess Jr.) retuvieron ante The Brothers (KL Shock & Pauly Platinum)

APW Heavyweight Title Match: James Stone retuvo ante Junior Benito

APW Heavyweight Title #1 Contendership APW Rumble 2023 Match: Macrae Martin venció a CJ Felony, Alvin Turner, Caster McFear, Chaz Lovely, Deeno Benjamin, Dexter Doom, HADDY, Jessie Mack, Junior Benito, Katrina Creed, London Lightning, Mary Lee Rose, Michael Von Payton, Thomas Leduc y Vanessa Kraven