El actual Campeón WWE ha sobrepasado los 100 días de reinado, desde que se coronara en WrestleMania 36. Drew McIntyre supera a Chris Jericho y Jon Moxley. No solo a ellos sino también a otros luchadores que han sostenido el título como Sycho Sid, The Big Show y Bray Wyatt. El escocés parece estar apenas comenzando esta gran aventura, la más importante de su carrera como Superestrella, así que es de suponer que superará a varios más.

Tras el evento magno, el monarca defendió el cetro en cuatro ocasiones: ante The Big Show en el Monday Night Raw del 6 de abril, ante Seth Rollins en Money in the Bank 2020, ante Bobby Lashley en Backlash 2020 y ante este mismo luchador, en un combate de duplas en el que también estuvieron MVP y R-Truth en el episodio de Raw del 15 de junio.

Y ahora es el momento de detenerse para celebrar esta gesta, a la que le quiso dedicar una publicación en Twitter:

100 days as WWE Champion. Thank you to everyone who has supported me along the way, but we have a long way to go. Here’s to the next 100. Cheers 🍻 pic.twitter.com/MzyJ6rfs31

— Drew McIntyre (@DMcIntyreWWE) July 14, 2020