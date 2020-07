The Rock y Johnny Gargano comparten mensajes en Twitter

Poco tienen que ver The Rock y Johnny Gargano más allá de su amor por la lucha libre y porque ambos han trabajado —la estrella de NXT todavía lo hace—en WWE. Pero nunca han compartido encordado y tampoco se tiene conocimiento de que tengan una relación fuera de los mismos. No obstante, recientemente tuvieron un divertido intercambio de mensajes en Twitter que acabó mal para alguien: Kevin Hart.

Hart y La Roca son muy buenos amigos desde hace años. Han trabajado juntos en películas como las dos estrenadas del reboot de Jumanji o en Un Espía y Medio, lo cual ha llevado a que forjaran una gran amistad que de cuando en cuando aparece de nuevo en primera plana. Tanto por sus producciones en cine como por las bromas que comparten el uno con el otro. Y recientemente el ex luchador se burló de su amigo.

Todo comenzó con Gargano preguntando a Dwayne Johnson si va a lanzar una línea de ropa para cachorros con su Project Rock, a lo que este contestó así:

We do not. But we do make Kevin Hart size, so that may fit. (I’m gonna get the FU text from him when he sees this😂) Enjoy the gear. @ProjectRock 👊🏾 https://t.co/iTvDdZ7IQs

Y por supuesto Hart no dudó en responder de esta manera:

Fuck off....I’m sick of your shit....as soon as we get out of this pandemic I’m headed your way to give you a bag full of “Fuck u up”.....It’s on...Ass whooping central is headed your way....P.S Kiss the kids for me big fellas, miss u guys 😂💪🏾 https://t.co/HvZjzZhtyV

— Kevin Hart (@KevinHart4real) July 14, 2020