Drew McIntyre lamentó el fallecimiento de Pelé

El ex futbolista, Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, salió de la pobreza para convertirse en una leyenda del fútbol, convirtiéndose en el único jugador en la historia del fútbol que ganó tres Copas del Mundo y anotó más de 1000 goles (incluyendo aquellos a nivel amateur). Se retiró en la década de los 70 y el legado que dejó es importante, llegando a ser —para muchos— en el mejor futbolista de la historia y uno de los deportistas más grandes de todos los tiempos.

El exministro de Deportes de Brasil luchaba contra el cáncer de colon desde 2021, e ingresó en el hospital el mes pasado debido a un problema respiratorio, mientras se llevaba cabo la Copa Mundial de la FIFA en Qatar. Lamentablemente este jueves no pudo resistir más y el mundo lamentó su terrible fallecimiento, a los 82 años de edad.

Football has lost one of its icons.

Brazil’s highest-ever scorer. The only player to win three World Cups. FIFA’s Player of the 20th Century joint-winner.

RIP Pelé (1940-2022) pic.twitter.com/9OqRe0xMdN

— Football on BT Sport (@btsportfootball) December 29, 2022