Drew McIntyre en WWE: "Ahora soy yo, un verdadero psicópata"

Bien dicen dentro del ambiente luchístico que el éxito de un personaje, generalmente, se basa en dos extremos: si el personaje es igual o si el personaje es completamente diferente a la persona que lo interpreta.

Y parece ser que este es el caso de Drew McIntyre en WWE, pues el escocés solo hasta ahora se reporta feliz con el desarrollo de su personaje en televisión. ¿Por qué razón?

► Drew McIntyre en WWE

McIntyre estuvo recientemente en entrevista con Corey Graves para su Podcast After The Bell y allí explicó por qué cree que esta es su mejor etapa en la empresa, al menos en lo que se refiere a sentirse identificado con el personaje que WWE le da:

«WWE me empezó a llamar ‘El Psicópata Escocés’ y no me gustaba. Sí, soy un psicópata al 100 por ciento cuando se trata de mí y de la forma en cómo me manejo en la vida real, pero no necesariamente me gustaba ese nombre porque no estaba siendo un psicópata en la televisión.

«Pero el verdadero Drew Galloway es un psicópata con sus propios impulsos. Esto es lo que siempre quise hacer, y dejé escapar esa gran oportunidad. Y no me arrepiento, como digo, todos los altibajos me han llevado a ser el hombre que soy hoy en día y a la posición en la que estoy hoy. Debo estar listo para cada oportunidad que se me brinda».

«Pero si han estado viendo en los últimos meses, han sucedido algunas cosas diferentes en donde he estado eliminando la complacencia, que era lo que yo tenía. Porque, por ejemplo, un día estaba hablando de que iba a comer cadáveres y al otro, de repente, era amigo de un montón de tipos, ese no es el verdadero Drew. Y en los últimos meses, me dieron el visto bueno para mostrarle al mundo el verdadero Drew McIntyre, que es el verdadero Drew Galloway.

«Todos se dan cuentan que las cosas han comenzado a cambiar para mí. Te escuché cuando dijiste que WWE necesitaba dejar que la gente fuera ellos mismos. ¿Qué estás viendo en televisión ahora mismo? Ese es el verdadero Drew Galloway a través de Drew McIntyre«.