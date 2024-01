Dralístico acaba de dejar AAA para unirse a AEW en busca de más éxito en su carrera mientras su hermano Dragon Lee se asienta en el elenco principal de WWE. Al mismo tiempo, Rush, el tercero de los hermanos, también se está abriendo camino en la compañía All Elite.

► Dralístico alaba a Dragon Lee

Mientras hablaba recientemente con TJ Sports, Dralístico dedicó un gran elogio a Dragon Lee señalándolo como el orgullo de la familia. Antes de que se convirtiera en Superestrella, los dos ganaron el Campeonato de Parejas AAA en Noche de Campeones 2022. ¿Volverán a luchar juntos?

«Honestamente, Dragon Lee es un talento joven porque es el más joven entre nosotros, lo superamos en experiencia. Ha hecho las cosas bien y es un atleta en todos los aspectos del trabajo. Me alegra que no se haya lesionado porque tiene todo el deseo, la juventud, y el dominio del inglés. Durante su tiempo en el CMLL, estuvo constantemente en excursiones en Japón y Estados Unidos, lo que le ayudó a aprender el estilo, y es como un perro en su hogar. Está muy feliz, y tener a nuestro hermano menor es el orgullo de la familia. RUSH y yo tuvimos nuestros momentos, pero no descartes que los tres estamos en una de las dos compañías más grandes.»

Anteriormente, Rush felicitó a Dragon Lee por ganar el Campeonato Norteamericano de NXT:

«Felicidades hermano, te lo mereces, el fruto y la recompensa del trabajo y la disciplina. Estoy muy orgulloso de ti, te quiero. HERMANO.»

¿Qué tan impresionante sería que tres luchadores con tantísimo talento se unieran en una misma empresa? Lamentablemente, no para ellos, que están felices con sus decisiones, sino para los fans y para esa promoción, no parece que vaya a suceder, al menos no pronto.