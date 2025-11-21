Dragon Gate: Resultados «King of Gate 2025» Día 5

Dragon Gate se trasladó al Nagoyashi Tsuyuhashi Sports Center de Nagoya para la quinta fecha del torneo «King of Gate 2025«.

► «King of Gate 2025» Día 5

Dando continuidad a la primera ronda del torneo, se celebraron dos lucha más. En la primera de ellas, Yoshiki Kato superó a Mochizuki Jr. utilizando movimientos inteligentes y sorpresivos.

U-T se presentó en su ciudad natal, donde consiguió imponerse a Takashi Yoshida, con ataques certeros y veloces para conseguir su pase a la siguiente ronda.

En la batalla estelar sigue el encono entre PSYPATRA y Gajadokuro, cuando El Cielo, Gianni Valletta y Shun Skywalker doblegaron a Jason Lee, Kota Minoura y Madoka Kikuta en un accidentado choque de poder a poder.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «KING OF GATE 2025 ~ U-T TRIUMPHANT LOCAL RETURN», 13.11.2025

Tsuyuhashi Sports Center

316 Espectadores

1. King of Gate 2025 – Round 1: Yoshiki Kato venció a Mochizuki Jr. (9:31) con la Candere Luna

2. Strong Machine J, Kzy y El Cucuy vencieron a Luis Mante, Mondai Ryu y Kazuma Kimura (6:09) con un Cucuy Buster de Cucuy sobre Ryu.

3. Yuki Yoshioka y Dragon Dia vencieron a KAI y ISHIN (4:29), cuando ISHIN fue descalificado.

4. Hyo, Ben-K, JACKY KAMEI y Riiita vencieron a YAMATO, Dragon Kid, Susumu Yokosuka y KAGETORA (9:49) con un Spear de Ben-K sobre Yokosuka.

5. King of Gate 2025 – Round 1: U-T venció a Takashi Yoshida (13:11) con la Bienllave.

6. Shun Skywalker, Gianni Valletta y El Cielo vencieron a Madoka Kikuta, Kota Minoura y Jason Lee (14:36) con un King Kong Knee Drop de Valletta sobre Lee.