Dragon Gate: Resultados «King of Gate 2025» Día 5

por

Dragon Gate se trasladó al Nagoyashi Tsuyuhashi Sports Center de Nagoya para la quinta fecha del torneo «King of Gate 2025«.

Imagen

► «King of Gate 2025» Día 5

Dando continuidad a la primera ronda del torneo, se celebraron dos lucha más. En la primera de ellas, Yoshiki Kato superó a Mochizuki Jr. utilizando movimientos inteligentes y sorpresivos.

U-T se presentó en su ciudad natal, donde consiguió imponerse a Takashi Yoshida, con ataques certeros y veloces para conseguir su pase a la siguiente ronda.

Imagen

En la batalla estelar sigue el encono entre PSYPATRA y Gajadokuro, cuando El Cielo, Gianni Valletta y Shun Skywalker doblegaron a Jason Lee, Kota Minoura y Madoka Kikuta en un accidentado choque de poder a poder.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «KING OF GATE 2025 ~ U-T TRIUMPHANT LOCAL RETURN», 13.11.2025
Tsuyuhashi Sports Center
316 Espectadores

1. King of Gate 2025 – Round 1: Yoshiki Kato venció a Mochizuki Jr. (9:31) con la Candere Luna
2. Strong Machine J, Kzy y El Cucuy vencieron a Luis Mante, Mondai Ryu y Kazuma Kimura (6:09) con un Cucuy Buster de Cucuy sobre Ryu.
3. Yuki Yoshioka y Dragon Dia vencieron a KAI y ISHIN (4:29), cuando ISHIN fue descalificado.
4. Hyo, Ben-K, JACKY KAMEI y Riiita vencieron a YAMATO, Dragon Kid, Susumu Yokosuka y KAGETORA (9:49) con un Spear de Ben-K sobre Yokosuka.
5. King of Gate 2025 – Round 1: U-T venció a Takashi Yoshida (13:11) con la Bienllave.
6. Shun Skywalker, Gianni Valletta y El Cielo vencieron a Madoka Kikuta, Kota Minoura y Jason Lee (14:36) con un King Kong Knee Drop de Valletta sobre Lee.

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos