Dragon Gate: Resultados «King of Gate 2025» Día 4

El Tottori Industrial Gymnasium fue la sede desde donde Dragon Gate realizó la cuarta fecha del torneo «King of Gate 2025«.

► «King of Gate 2025» Día 4

Continuando con las eliminatorias de la primera ronda, se efectuaron dos luchas más.

El Cucuy, uno de los competidores extranjeros invitados, utilizó su corpulencia para dar cuenta de Ryu Fuda.

En el turno estelar, JACKY KAMEI se impuso a KAGETORA, contando con el apoyo incondicional del público ya que Tottori es la ciudad natal de Kamei.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «KING OF GATE 2025 ~ JACKY KAMEI TRIUMPHANT LOCAL RETURN», 10.11.2025

Tottori Industrial Gymnasium

275 Espectadores

1. Yuki Yoshioka, Dragon Dia y Ryoya Tanaka vencieron a Madoka Kikuta, Jason Lee y ISHIN (8:22) con un Cross Sabre de Dia sobre Lee.

2. Susumu Yokosuka venció a Jiro Shinbashi (6:01) con un Business Bag Attack.

3. KAI y Yoshiki Kato vencieron a Luis Mante y Genki Horiguchi (7:20), cuando Horiguchi recibió la cuenta de tres.

4. King of Gate 2025 – Round 1: El Cucuy venció a Ryu Fuda (10:01) con un Avalanche-Style Spanish Fly.

5. YAMATO y Dragon Kid vencieron a Kzy y U-T (7:48) cuando Kid colocó espaldas planas a U-T tras la YAMABull.

6. Shun Skywalker, El Cielo y Gianni Valletta vencieron a Hyo, Ben-K y Riiita (9:42) con un King Kong Knee Drop de Valletta sobre Riiita.

7. King of Gate 2025 – Round 1: JACKY KAMEI venció a KAGETORA (14:15) mit una «JACKY»knife.