Stardom: Resultados Goddesses Of Stardom Tag League 2025 – Día 5

El Yutorī 1st Floor Multipurpose Large Hall fue la sede para la quinta jornada del torneo «Goddesses Of Stardom Tag League 2025» de Stardom.

► «Goddesses Of Stardom Tag League 2025» Día 5

Antes del evento, se anunció que Suzu Suzuki y Ema Maishima no podrían luchar; Suzuki por enfermedad y Ema por lesión. Como resultado, el equipo Sayakurara obtuvo el triunfo contra la dupla de Suzu Suzuki y Rina Yamashita.

Sareee y Miku Kanae obtuvieron su segundo resultado positivo imponiéndose a Bozilla y Akira Kurogane.

Konami y Rina se repusieron del descalabro de la jornada previa y se llevaron el triunfo ante AZM y Miyu Amasaki.

En el turno estelar, Yuna Mizumori y Mei Seira se llevaron la victoria ante Waka Tsukiyama y Rian acumulando cuatro unidades.

Los resultados completos son:

Stardom «15TH GODDESSES OF STARDOM TAG LEAGUE», 13.11.2025

Yutorī 1st Floor Multipurpose Large Hall

420 Espectadores

– Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Aya Sakura y Sayaka Kurara [2] vencieron a Suzu Suzuki y Rina Yamashita [0] por Forfeit.

1. Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Sareee y Miku Kanae [4] vencieron a Bozilla y Akira Kurogane [2] (10:14) con un Jackknife Hold de Kanae sobre Kurogane.

2. Saya Kamitani, Natsuko Tora y Ruaka vencieron a Saya Iida, Momo Kohgo y Bea Priestley (9:30) con un Star Crusher de Kamitani sobre Kohgo.

3. Ami Sohrei y Lady C vencieron a Ranna Yagami y Kikyo Furusawa (13:01) con la Big Boot de Lady C sobre Furusawa.

4. Rina Yamashita y HANAKO vencieron a Aya Sakura y Sayaka Kurara (11:40) con un JP Coaster de HANAKO sobre Sakura.

5. Goddesses of Stardom Tag League – Blue Goddesses: Konami y Rina [4] vencieron a AZM y Miyu Amasaki [2] (11:33) ncon un Doujime Sleeper Hold de Konami sobre AZM.

6. Goddesses of Stardom Tag League – Red Goddesses: Yuna Mizumori y Mei Seira [4] vencieron a Waka Tsukiyama y Rian [0] (14:39) con la Sayonara de Seira sobre Rian.

– Goddesses of Stardom Tag League – Clasificación Parcial:

Red Goddesses:

1. Natsupoi y Saori Anou [6]

2. Teotleco y Osita [4]

-. Natsuko Tora y Ruaka [4]

-. Yuna Mizumori y Mei Seira [4]

-. Sareee y Miku Kanae [4]

6. Bozilla y Akira Kurogane [2]

-. Hina y Ranna Yagami [2]

8. Waka Tsukiyama y Rian [0]

Blue Goddesses:

1. Syuri y Saki Kashima [6]

2. Saya Iida y Bea Priestley [4]

-. Megan Bayne y HANAKO [4]

-. Konami y Rina [4]

5. AZM y Miyu Amasaki [2]

-. Ami Sohrei y Lady C [2]

-. Aya Sakura y Sayaka Kurara [2]

8. Suzu Suzuki y Rina Yamashita [0]