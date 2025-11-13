Dragon Gate: Resultados «King of Gate 2025» Día 2

Dragon Gate se trasladó al Kobe Geijutsu Center para la segunda fecha del torneo «King of Gate 2025«.

► «King of Gate 2025» Día 2

El pequeño Riiita logró un gran resultado tras dominar Dragon Dia en una intensa batalla donde predominó el estilo aéreo.

Gianni Valletta fue implacable ante el experimentado Dragon Kid y en rápido duelo lo sometió

A continuación, el debutante El Cielo dio la sorpresa de la jornada para imponerse a Strong Machine J, eliminándolo del torneo.

En el turno estelar, YAMATO pasó sobre HYO en un combate que resultó muy reñido, pero en el que se impuso la experiencia de YAMTO.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 08.11.2025

Kobe Geijutsu Center

386 Espectadores

1. King of Gate 2025 – Round 1: Riiita venció a Dragon Dia (10:33) con un Avalanche-Style Riiitanic.

2. Ultimo Dragon, Ho Ho Lun, Ho Ri, Reach Tominaga y Mondai Ryu vencieron a Don Fujii y Luis Mante, Daiki Yanagiuchi, Akihiro Sahara y Kazuma Kimura (7:30) con un Daisangen Splash de Tominaga sobre Yanagiuchi.

3. Yasushi Kanda venció a Jiro Shinbashi (5:08) con un Business Bag Attack.

4. Royal Sambo: U-T venció a JACKY KAMEI via Pinfall [B](14:24). Orden de eliminación: Yoshiki Kato, Jason Lee, Takashi, Mochizuki Jr., Ryu Fuda, BxB Hulk y Kzy, Susumu Yokosuka, Masaaki Mochizuki, KAGETORA, El Cucuy, Ben-K, KAI, Kota Minoura y JACKY KAMEI.

5. King of Gate 2025 – Round 1: Gianni Valletta venció a Dragon Kid (7:07) con un King Kong Knee Drop.

6. 3 Way Tag Match: Madoka Kikuta y ISHIN vencieron a Yuki Yoshioka y Ryoya Tanaka und Shun Skywalker y Homare (5:27) por detención arbitral (ISHIN venció a Homare con un Armlock).

7. King of Gate 2025 – Round 1: El Cielo venció a Strong Machine J (5:28) con un Spinning Tombstone Piledriver.

8. King of Gate 2025 – Round 1: YAMATO venció a Hyo (15:16) con una Ragnarök.