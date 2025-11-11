Dragon Gate: Inicia el «King of Gate 2025»

Dio comienzo el torneo «King of Gate 2025» de Dragon Gate, que en esta ocasión tendrá el formato de eliminación directa.

► «King of Gate 2025»

El Korakuen Hall fue el escenario para la primera jornada, que comenzó con la ceremonia de apertura del torneo y la presencia de los 32 participantes.

El veterano Masaaki Mochizuki no tuvo problemas para imponerse al debutante Jiro Shinbashi quien continua con su papel cómico de oficinista y a pesar de la derrota, tuvo el apoyo del público.

ISHIN se mostró muy versátil en el primer duelo del torneo, sorprendiendo al mexicano Luis Mante, al que eliminó tras nueve minutos de acciones. Mante tuvo chispazo de genialidad, pero rápidamente ISHIN pudo sobreponerse.

La lucha entre Shun Skywalker y Naruki Doi tuvo increíbles secuencias de contraataques en los diez minutos que duró. Skywalker convirtió un Bakatare Sliding Kick fallido en un BT Bomb descomunal. Doi respondió, buscando aplicarle al el Doi 5’s, pero Skywalker volvió a contraatacar, esta vez levantando a Doi desde una posición sentada y aplicándole un Blaster. Sin embargo, eso no fue suficiente para derrotar a Doi. Regresó y le aplicó un Prawn Hold Driver a Skywalker, un movimiento que parecía letal y que podría haber terminado el combate, pero Skywalker logró seguir luchando. Doi finalmente conectó un Bakatare Sliding Kick tras un Knee-First Moonsault fallido, pero la astucia de Skywalker le permitió convertirlo en un pin para la victoria.

Siguió el duelo entre dos de las más grandes promesa de la empresa Homare y Tanaka, quenes lamentablemente no tuvieron una lucha tan destacada. La batalla careció de cohesión. Ambos ejecutaron los movimientos de una manera que hizo que la presión les quedara grande. Sin embargo, Tanaka desarrolló una habilidad especial para ejecutar remates de alto impacto con un toque distintivo, y este no fue la excepción. Aniquiló a Homare con un Crimson Smash, una brutal patada giratoria, un Cross Sabre y, finalmente, un Stardust Press para la victoria.

En el turno estelar, chocaron Madoka Kikuta y Yuki Yoshioka. El campeón Kikuta tuvo un momento inicial largo y tedioso. Yoshioka sobrevivió a una lluvia de golpes de cadera para finalmente derribar al Campeón de Dream Gate y colocarlo en posición para ejecutar el High Fly Flow y conseguir esta importante victoria.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 06.11.2025

Tokyo Korakuen Hall

1,136 Espectadores

1. Kota Minoura, Jason Lee, KAI y Yoshiki Kato vencieron a Dragon Dia, Ryu Fuda, Daiki Yanagiuchi y Kazuma Kimura (7:52) con una Candere Luna de Kato sobre Yanagiuchi.

2. Masaaki Mochizuki venció a Jiro Shinbashi (6:09) con una Gamen Super Kenka Kick.

3. Gianni Valletta y El Cielo vencieron a Punch Tominaga y El Cucuy (2:31) con un King Kong Kneedrop de Valletta sobre Tominaga.

4. Ultimo Dragon, Takashi y Churaumi Saver vencieron a Strong Machine J, Kzy y U-T (7:52) con un Firebird Splash de Saver sobre U-T.

5. King of Gate 2025 – Round 1: ISHIN venció a Luis Mante (9:15) con un Super Tigre Cutback-Cradle.

6. King of Gate 2025 – Round 1: Shun Skywalker venció a Naruki Doi (10:06) con un Skayde Special.

7. Hyo, Ben-K, JACKY KAMEI, Riiita y Mochizuki Jr. vencieron a YAMATO, Dragon Kid, BxB Hulk, Susumu Yokosuka y Kagetora (10:43) con un Samson Driver de Hyo sobre YAMATO.

8. King of Gate 2025 – Round 1: Ryoya Tanaka venció a Homare (8:52) con un Stardust Press.

9. King of Gate 2025 – Round 1: Yuki Yoshioka venció a Madoka Kikuta (17:36) con High Fly Flow.