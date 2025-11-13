Triunfo de Xóchitl Hamada y Ayako Hamada en Tulancingo

Ante una velada increíble pero fría, el Coliseo Tulancingo, en la Ciudad de Tulancingo, Hidalgo, se vistió de gala con un cartel de lujo el pasado jueves 6 de noviembre.

El punto más llamativo de la función fue la lucha semifinal, donde Zuzu Divine y Estrella Maldita se midieron a dos leyendas experimentadas de linaje japonés: Xóchitl Hamada y Ayako Hamada. Tulancingo fue testigo de este reencuentro entre hermanas, que se presentaban juntas por primera vez en este recinto.

La contienda inició con Ayako Hamada y Zuzu Divine en el cuadrilátero, pero rápidamente la solidaridad fraternal llevó a Xóchitl a intervenir, desatando un estilo clásico y rudo contra sus oponentes. Ayako arremetió contra Zuzu a diestra y siniestra, hasta que Divine sacó una cadena y la paseó por toda la arena, llevando la gresca incluso entre los aficionados. Mientras, Xóchitl hacía lo propio con la novata Estrella Maldita, quien demostró tener rasgos sagrados y una gran resistencia.

► Xóchitl Hamada y Ayako Hamada, rudísimas

Las técnicas aguantaron la rudeza nipona-mexicana y, a los pocos minutos, replicaron con la misma moneda. Parecía que Divine quería descargar toda su furia sobre Ayako, aplicándole una dosis de su propia medicina, al tiempo que Estrella llevaba a Xóchitl entre el sillerío. La lucha se equilibró y ambas parejas buscaron la rendición de sus rivales.

El desenlace llegó cuando Zuzu Divine subió a las cuerdas para intentar una plancha sobre Ayako, pero Xóchitl subió a golpearla con una cadena. Estrella Maldita reaccionó para quitar a Xóchitl de escena, mientras que Ayako bajaba a Divine con un suplex que solo llegó a la cuenta de dos. Al no conseguir la victoria, Ayako aplicó un Michinoku Driver que sí logró el conteo definitivo. Al final, Ayako, con todo respeto, reconoció la calidad de Zuzu Divine y la retó a un combate por el campeonato.

En la lucha estelar, se midieron en un choque de tríos donde el apoyo del público local se inclinó por sus compatriotas frente a la presencia de The Omen Gabriel, de Canadá. La lucha fue un espectáculo de castigos de alto poder y grandes lances por parte de todos los gladiadores. El final se selló cuando Ninja Dragon rindió a Lobo Blanco Jr. con un Canadian Destroyer, dando la victoria a su equipo: Dariux, Aero Boy y Ninja Dragon.

RESULTADOS:

Poético, Roco Vann y Rocco Vann II vencieron a Fantástika, Helios y Zarkoth. Josh Rios, Mr. Chivo y Star Platinum vencieron a Símbolo Azteka, Rey Dragon y Gasparín Jr. Sable venció a Barkai. Xóchitl Hamada y Ayako Hamada vencieron a Zuzu Divine y Estrella Maldita. Aero Boy, Ninja Dragon y Dariux vencieron a The Omen Gabriel, Lobo Blanco Jr y Charro de Jalisco.