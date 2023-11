Si el final de 2023 en Impact Wrestling está siendo muy sonado, el inicio del 2024 no promete menos. Como saben, esta empresa volverá a denominarse TNA, y la cita que marcará tal «rebranding» es Hard To Kill, PPV previsto para el 13 de enero.

No será, sin embargo, la siguiente cita de peso de Impact, porque antes tendrá lugar Throwback Throwdown IV – IPWF (11 de noviembre), Ultra Crash (26 de noviembre) y Final Resolution (9 de diciembre). Aunque la empresa ha comenzado a dar cuenta del cartel de esta quinta y simbólica entrega de Hard To Kill.

Y es que ya está configurada la estampa de las dos luchas por los cetros mundiales.

De una parte, Jordynne Grace, ganadora del «Call Your Shot Gauntlet» de Bound For Glory, quien expresó su intención de cobrar la oportunidad conseguida ante la Campeona Mundial Knockouts en Hard To Kill, y esta sigue siendo Trinity, tras retener la correa frente a Mickie James en el mismo Bound For Glory y frente a Deonna Purrazzo en Turning Point.

De otra, Moose, ganador igualmente de una tentativa titular, por el Campeonato Mundial Impact, al imponerse en el combate Feast Or Fired durante IMPACT 1000. El ex máximo monarca busca recuperar tal estatus en Hard To Kill, contra un Alex Shelley que pocos esperaban mantuviera la presea en Bound For Glory, donde se impuso a Josh Alexander.

► TNA, dura de matar

Como indicamos, el 13 de enero hay cita histórica para Impact, que por entonces ya deberemos llamar otra vez TNA, desde el Palms Casino Resort de Paradise (Nevada, EEUU). He aquí el cartel provisional de Hard To Kill 2024.

CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS: Trinity (c) vs. Jordynne Grace

CAMPEONATO MUNDIAL IMPACT: Alex Shelley (c) vs. Moose

