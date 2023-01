Dos populares luchadores de ROH son agentes libres

Cheeseburger y Rhett Titus han estado trabajando en AEW y ROH últimamente, además de otras compañías menores, pero son agentes libres en este momento. Tenemos esta información gracias a nuestros compañeros de Fightful Select. Ahora mismo, se desconoce si van a firmar con alguna de las dos compañías que opera bajo el mando de Tony Khan o lo harán con otra o estarán trabajando de manera independiente teniendo combates en todas. Ninguno de los dos luchadores se ha pronunciado todavía.

► Cheeseburger y Rhett Titus, agentes libres

“Cheeseburger ha aparecido últimamente tanto en All Elite Wrestling como en Ring of Honor. A partir del pasado otoño, nos dijeron que Cheeseburger, que también se conoce con el nombre de CB, sigue siendo agente libre. Ha recibido muchos elogios por su entrenamiento y habilidad en el ring en los últimos años.

“ROH está listo para volver pronto a las grabaciones de televisión, y AEW tiene mucha gente bajo contrato. Preguntaremos sobre el estado de varios talentos en las próximas semanas que han aparecido en AEW/ROH para averiguar cuáles son sus ofertas actuales. Entre los que hemos oído hablar está Rhett Titus, quien confirmó que es un agente libre activo“.

Cheeseburger estuvo en ROH Final Battle 2022 enfrentando a la Jericho Appreciation Society, pero sus últimas dos luchas fueron en organizaciones independientes; luchó contra Mike Bailey en LVAC Holiday Hang Out ’22 y contra Azrieal en PWM Kingdom Come VII: Tower Of Magic. Rhett Titus estuvo trabajando más bien en AEW Dark a finales de 2022 y sus últimos encuentros fueron en la NWA.

¿Dónde os gustaría ver a estos dos luchadores próximamente?