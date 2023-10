Dos luchadores más dejaron AEW silenciosamente

«Hay algunos talentos en AEW que son muy importantes. No voy a mencionar sus nombres, tú sabes quiénes son, ellos saben quiénes son. Pero también hay muchos talentos allí que no son tan relevantes. Es lo que es. Si esas personas que no son relevantes también son los que están descontentos, ¿por qué los mantendrías cerca? Esos descontentos van a influir negativamente en otros. Sería mejor dejarlos ir y que ejerzan su oficio donde puedan. Si es necesario darles una cláusula de no competencia de 90 días, entonces que así sea. Así funciona el mundo».