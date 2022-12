Donald Cerrone admite que consume esteroides

La leyenda de la UFC Donald Cerrone se ha sincerado sobre su nuevo físico después de que los aficionados le preguntaran si tomaba esteroides.

En julio, Donald Cerrone anunció su retirada de las artes marciales mixtas tras perder por sumisión ante Jim Miller. A lo largo de su carrera, predominantemente bajo la bandera del WEC y UFC, el hombre conocido como «Cowboy» se convirtió en una leyenda.

Aunque al final de su carrera encadenó una racha de derrotas, Cerrone sigue siendo uno de los favoritos de los aficionados.

En los últimos días se le ha visto con un aspecto absolutamente gigantesco en Instagram. En un post, el luchador de 39 años explicó lo que había estado haciendo y por qué está más feliz que nunca con sus elecciones.

«He pesado 175 libras casi toda mi carrera en la UFC. Ahora estoy en 220 [libras] y estoy empezando realmente a triturar y poner en una gran cantidad de masa muscular y realmente se puede decir. En los últimos vídeos, la gente me ha dicho: ‘Vaya, estás mucho más grande’. Pues sí. Estoy en la buena mier**».

«Os dije a todos que cuando me retirara me iba a dedicar a los esteroides, y no son los esteroides de tu tío Bob, que los vende detrás de la gasolinera de la esquina. Busqué en montones de compañías y encontré literalmente la mejor. Basado en su análisis de sangre que averiguar dónde están las lagunas en su salud y el uso de suplementos, péptidos y la terapia de reemplazo hormonal para llenar los lugares que son deficientes»

«Pero no se trata sólo de ganar peso. Su «píldora ilimitada» para la salud del cerebro es de primera clase y sus suplementos para la recuperación de las articulaciones son mejores que cualquier otra cosa que haya probado».