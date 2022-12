Donald Cerrone abierto a pelear con Jake Paul

Donald Cerrone no va a criticar a Jake Paul . El ex retador al título de UFC y peleador retirado de MMA cree que Paul es en realidad un buen boxeador y respeta lo que está haciendo en el mundo de los deportes de combate.

“Cowboy” se niega a hablar mal de la estrella de YouTube y, de hecho, tiene críticas positivas por su trabajo en el boxeo, que incluye victorias sobre Anderson Silva, Tyron Woodley y Ben Askren.

“El fenómeno de Jake Paul es un poco loco, tiene a todos llamándolo. Es algo así como el gran impulso de Conor. Siento que eso está pasando con Jake Paul. Todos quieren participar, y no veo por qué no lo harían, es una pelea de mucho dinero.

“Puedes quitarle (a él). Todo el mundo dice que esas son peleas amañadas, y creo que está golpeando fuerte. Realmente creo que esos son golpes y golpes legítimos, y él ha estado practicando boxeo, y les está azotando el trasero. No creo que se haya perdido ninguna exageración, creo que tiene algo en marcha”.

En cuanto a una posible pelea de boxeo entre los dos, Cerrone no parece que vaya a salir de su camino para buscar una pelea, pero si le llegara una oferta, la recibiría con los brazos abiertos.

«¿Me gustaría pelear con él?. ¿Cómo podría decir que no a millones de dólares? Definitivamente saldría y lo haría, pero no estoy sentado aquí diciendo: ‘Jake, eres un YouTuber, no vales la pena, bla, bla, bla’. Ningún hombre. Estás ganando dinero y si quieres tirar algo de dinero en mi camino, estoy contigo”.

Cerrone se retiró de la competencia de MMA en julio luego de una derrota ante Jim Miller en UFC 276. Es una de las figuras más reconocidas en la historia de UFC, en un momento ocupó los récords de la compañía en peleas, victorias, finalizaciones, bonificaciones y más.