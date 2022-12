Después de que una lesión obligó a Geoff Neal a abandonar su esperada pelea con Shavkat Rakhmonov en UFC Fight Night 217 , muchos creyeron que sería casi imposible encontrar un reemplazo con poco más de dos semanas de anticipación.

No ha habido mucha gente pidiendo la asignación contra el contendiente en ascenso invicto, pero Bryan Barberena es un nombre que ha levantado la mano con la esperanza de que el enfrentamiento se haga realidad.

Sin embargo, hay un inconveniente en la disponibilidad de Barberena, y es su incapacidad para alcanzar el límite de peso welter, donde estaba programada la pelea original con Neal. Barberena (18-9 MMA, 9-7 UFC) dijo que puede estar listo para comenzar, solo necesita un amortiguador de 10 libras y propuso que la competencia con Rakhmonov (15-0 MMA, 4-0 UFC) ocurra en un 180- libra de peso pactado.

Neal out. We were supposed to fight before on short notice. No one wants to fight you. Fuck it make it at 180 and I’ll see you there! 👊🏽💥 https://t.co/sOLhj5Iitg

