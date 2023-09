Dominik salió victorioso por descalificación ante Carmelo Hayes

En una lucha de campeones, el Campeón de NXT, Carmelo Hayes, se enfrentó en un mano a mano al Campeón Norteamericano NXT, Dominik Mysterio, quienes buscaron demostrar cual era el mejor monarca de la marca.

Al inicio del combate, Dom golpeó a Carmelo y tomó en sus manos el título NXT, aunque esto lo distrajo para que Hayes tomara el control y comenzara el dominio total del combate.

Drity Dom no pudo reaccionar pese a los intentos de usar las armas que tenía a la mano. Tras batallar mucho, Dom pudo reaccionar a punta de varios ataques, aunque esto no duró mucho, pues cuanto intentaba los Tres Amigos, Carmelo contestó con una cortadora.

De manera inesperada, Carmelo Hayes lanzó a Dominik contra Ilja Dragunov, y luego Dominik hizo lo mismo, incluso llegó a propinarle una bofetada. Esto no iba a quedar así; Dragunov atacó a Dominik, y cuando estaba a punto de atacarlo una vez más, el Campeón Intercontinental lanzó a Hayes para evitar el castigo.

Dominik Mysterio got the win over on Carmelo Hayes by DQ, but at least he got his ass kicked post match. #WWENXT pic.twitter.com/qDGueyk5Ac

— FAR (@FAR_5222) September 20, 2023