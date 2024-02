Elimination Chamber 2024 está a la vuelta de la esquina -en una semana se llevará a cabo en el Optus Stadium en Perth, Australia- y Rhea Ripley está ultimando los preparativos para exponer el Campeonato Mundial ante Nia Jax. No será la única lucha donde ella -o el título, sería más adecuado decir- tendrá importancia pues en el mismo Premium Live Event se realizará una Cámara de la Eliminación cuya ganadora se convertirá en retadora al cinturón en WrestleMania 40.

►Dominik va con Rhea

En cambio, Dominik Mysterio no va a estar en la velada (luchando). Durante el SmackDown de esta semana tuvo la oportunidad de ganarse un hueco en la Cámara de la Eliminación por la contención al Campeonato Mundial de Peso Pesado de Seth Rollins en «The Grandest Stage of Them All» pero fue derrotado por Kevin Owens así que no participará en dicho combate. Y es de suponer que tampoco en otro. Aunque quizá sí aparezca por allí para apoyar al resto del Judgment Day.

Posiblemente, para ayudar a Rhea a vencer a Nia, lo cual está seguro de que va a suceder, como Dominik señala:

«Puede que no haya conseguido clasificarme para la Cámara, pero Dirty Dom aún estará en Perth apoyando el Judgment Day, porque Finn y Damien seguirán siendo los campeones indiscutibles de Parejas. Rhea va a limpiar el piso con Nia Jax en su país natal y simplemente no puedo esperar para estar a su lado y celebrar, porque en el Judgment Day nada nos detiene.»

En el show, estarán también Finn Bálor y Damian Priest defendiendo el Campeonato Indiscutible de Parejas WWE ante Pete Dunne y Tyler Bate. Seguramente ellos también reciban la ayuda de «Dirty Dom», que no luchará pero estará divirtiéndose en este viaje que la compañía va a realizar al país de Oceanía.