WWE NXT estuvo el 16 de febrero de 2024 celebrando un House Show en la arena University Area CDC Gymnasium en Tampa, Florida, Estados Unidos, del que tenemos todos los detalles.

T n’ T ready to ThrowDown in #NXTTampa pic.twitter.com/vm5YRK2Ffj — Rickssen Opont (@_Tysonwwe_) February 17, 2024

►Resultados WWE NXT Live (16/2)

Fallon Henley y Wren Sinclair derrotaron a Kiana James e Izzy Dame

Brogan Finlay Charlie Dempsey derrotó a

Josh Briggs derrotó a Jonah Niesenbaum

Karmen Petrovic derrotó a Jazmyn Nyx

Chase U (Thea Hail, Riley Osborne y Duke Hudson) derrotan a OTM (Jaida Parker, Scrypts y Bronco Nima)

Hank Walker y Tank Ledger derrotaron a Tyson Dupont y Tyriek Igwe

Luca Crusifino derrotó a Je’Von Evans

Lash Legend y Jakara Jackson derrotaron a Lainey Reid y Carlee Bright

Andre Chase derrotó a Oro Mensah y Brooks Jensen en una lucha de Triple Amenaza para ganar una futura oportunidad por el título norteamericano.

Campeonato Femenil NXT : Lyra Valkyria (c) derrotó a Blair Davenport

Lo más interesante que podemos señalar de este evento no televisado es el debut de Brogan Finlay, uno de los hijos del veterano exluchador y ahora productor de WWE Finlay, y hermano de David Finlay, líder del Bullet Club y Campeón Global IWGP de NJPW. Solo tiene 21 años y comenzó su carrera en 2021 en la escena independiente, donde ha trabajado hasta ahora. Ha luchado en promociones reconocibles como GCW, ACTION, Black Label Pro o Beyond. También probó las mieles de la mencionada New Japan, en una ocasión juntándose a su hermano para enfrentar a luchadores como Ren Narita, Alex Coughlin o Ryusuke Taguchi, y en otra (de las tres veces) en un mano a mano con TJP.

Brogan Finlay made his debut at tonight’s NXT live event against Charlie Dempsey.#NXTTampa pic.twitter.com/fklCWLaQxt — kelsey (@itsmekelsey_x) February 17, 2024

Veremos qué tal le va a Brogan Finlay en los próximos tiempos ahora que parece que se une a WWE a tiempo completo. Mientras, echemos un vistazo a todo lo demás que ocurrió en los otros combates de este nuevo House Show de NXT:

Karmen picked up a hard fought win against Jazmyn (Jade Gentile) #NxtTampa pic.twitter.com/C3yJyLyuEG — Derrik (@tweet_der) February 17, 2024

I do all my photos as live photos, so here’s the move she won with converted to a video. #NXTTampa pic.twitter.com/J9ha07Kxi8 — zekkii (@obsessingalone) February 17, 2024

Better get used to the name Je’Von Evans #NXTTampa pic.twitter.com/v9qrezhBU8 — Cory (@Cory_Hays407) February 17, 2024

Jaida Parker and OTM interrupt Lyra Valkyria #NXTTampa pic.twitter.com/1jcib9jfBs — Cory (@Cory_Hays407) February 17, 2024