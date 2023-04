Dominik Mysterio y Damian Priest atacaron a Bad Bunny

Rey Mysterio llegó a RAW después de haber sido inducido al Salón de la Fama de WWE y derrotar a Dominik Mysterio en WrestleMania.

El Amo del 619 agradeció a todo el público por todo el apoyo que ha recibido y los años de trabajo en WWE.

En ese momento fue interrumpido por Austin Theory, quien aseguró que solo Rey y él consiguieron cumplir lo que prometieron en WrestleMania.

Después de congratularse por su victoria contra John Cena, Theory retó a Rey Mysterio, duelo que fue aceptado al momento.

Fue así que ambos luchadores buscaron demostrar que podían continuar con la racha ganadora de WrestleMania, aplicando lo mejor de su repertorio.

Sin embargo, cuando Theory iba a aplicar un 619, apareció Dominik, quien distrajo a su padre, lo que fue aprovechado por el Campeón de Estados Unidos.

Al final, Dom se lanzó contra su padre y después, se encaró con Bad Bunny por haberle costado el combate en WrestleMania 39, quien contestó golpeando a Dominik, pero Damian Priest intervino atacando al cantante.

BAD BUNNY JUST GOT CHOKESLAMMED THROUGH THE TABLE 😨

(via @WWE)pic.twitter.com/V3Pdl9OdR5

— B/R Wrestling (@BRWrestling) April 4, 2023