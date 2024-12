Eddie Guerrero falleció el 13 de noviembre de 2005. Entonces, Dominik Mysterio tenía solo 8 años. A pesar de su corta edad, ya había dejado huella en WWE formando parte de la rica historia del «Latino Heat» y su padre, Rey Mysterio, quienes en una ocasión se jugaron su custodia. En incontables ocasiones hemos hablado de lo orgulloso que debe de estar Eddie de Dominik allá arriba.

► La muerte de Eddie Guerrero

Esta vez, el luchador de 27 años recuerda el fallecimiento del icono, que dejó el mundo a la edad de 28:

“En 2005, cuando todavía era joven en ese momento, pero cuando Eddie falleció y ver a la comunidad… No recuerdo haber mostrado emoción como niño, a menos que estuviera físicamente herido, porque realmente nada me afectaba. Siempre me mantenía para mí mismo. Recuerdo cuando estábamos viendo en casa después de que Eddie falleció y el video que pusieron con la canción de Three Doors Down. Solo recuerdo que comencé a llorar como niño viendo eso y recordándolo. Solo lo que había hecho conmigo y todo lo que habíamos pasado en esa historia. Así que recuerdo que, como fanático de la lucha libre, eso me impactó. Porque sabía que no lo volvería a ver.

Ahora que él mismo ha entrado en el negocio, Dominik atesora aún más el tiempo que pudo pasar con Eddie. Según él, ver el trabajo del Guerrero le hace darse cuenta de lo especial que fue ese tiempo: “Ahora, como adulto estando en el negocio, apesta aún más. Porque no solo lo conocí como persona y estuve en el ring con él, sino que ahora puedo apreciar su trabajo mucho más. Porque es simplemente… estoy viviéndolo, tratando de honrarlo. Viendo sus combates y dándome cuenta de lo bueno que era, realmente… me hace apreciar mucho más el tiempo que llegué a pasar con él.”