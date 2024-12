Darby Allin logra su primera lucha de 5 estrellas

A lo largo de su novel historia, el Continental Classic de AEW ha dejado combates de mucha calidad, constituyendo todo un epítome del espíritu de la empresa. Pero probablemente no había albergado uno tan brillante hasta que este pasado miércoles, en Dynamite, Will Ospreay y Darby Allin se vieron las caras.

Servidor previó que sería uno de los «highlights» del torneo, y así lo ha sido. Mientras Ospreay llevó el peso del duelo, Allin hizo gala de su condición de dummy humano una vez más, con alguna que otra caída dura de ver. Sin embargo, en ningún momento el ex Campeón TNT lució un paso por detrás de Ospreay, acallando a quienes sólo lo consideran un luchador de «spots», y en algunas secuencias, recordó al mejor Hiromu Takahashi en los duelos que el Ingobernable mantuvo con «The Aerial Assassin» en NJPW.

Actuación de ambos loada por Dave Meltzer hoy vía Wrestling Observer Newsletter con cinco estrellas, en lo que supone la lucha de la semana a juicio del periodista.

► Un demorado estreno

¿Qué podemos decir ya sobre Will Ospreay? Su posicionamiento en el ranquin meltzeriano cada mes toma mayor distancia respecto al resto de la humanidad. Con el que nos ocupa, ya son 45 los encuentros de cinco (o más) estrellas protagonizados por Ospreay en su carrera, 13 durante 2024. Véase, a más de uno por mes. Y lo verdaderamente surrealista es que no podemos discutir que ni uno solo merezca tal puntuación.

Pero la noticia está en Darby Allin, porque de tal manera, «The Enigma» entra a formar parte del particular listado de Meltzer, por primera vez tras casi una década de trayectoria competitiva y bastantes golpetazos.

Y aquí sí que resultaría debatible considerar que alguno de los combates disputado por Allin previamente en su carrera mereciera una lluvia de estrellas. Por ejemplo, la despedida de los rings de Sting el pasado marzo en Revolution 2024 o el duelo que lo enfrentó a Gunther (entonces WALTER) en EVOLVE 106, seis años atrás. Aunque intuyo que esto poco importará al susodicho.

T H E • F E E L I N G pic.twitter.com/X7mgbINEDp — Will Ospreay • ウィル・オスプレイ (@WillOspreay) December 19, 2024