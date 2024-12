Las carreras de CM Punk y The Shield han transcurrido paralelamente desde que el célebre trío debutara en Survivor Series 2012, en teoría a sueldo del «Best in the World» para que por aquel entonces este lograra conservar el Campeonato WWE.

Y nada más volver a la empresa, Punk ya se encontró con una calurosa «bienvenida» de Seth Rollins, contra el que por fin se medirá en la première de Raw en Netflix. Todo, antes de que Punk formara una particular alianza con Roman Reigns para hacer frente a la nueva The Bloodline en Survivor Series: Wargames 2024, que todavía colea.

Esta historia promete romper en algún momento, porque Punk sólo accedió a ayudar a Reigns tras una promesa de Paul Heyman. Y conocer qué le prometió el «Wise Man» podría conducir a un duelo entre Punk y Reigns, si bien de momento el ex-AEW se guarda de revelarlo. Al ser preguntado por Michael Cole en el reciente «Kickoff» del estreno de Raw en Netflix, Punk bromeó diciendo que Heyman le ha cedido su contraseña para la célebre plataforma.

► 11 años después

Pero parece que la incógnita podría no durar demasiado. Esto publica hoy Fightful.

«CM Punk vs. Roman Reigns ha sido discutido internamente como un combate de WrestleMania 41. «Escuchamos hace varias semanas que este no era el plan, pero los planes han cambiado últimamente. Nos han contado que CM Punk también esperaba hacer el combate».

Desconocemos si esto va en línea con recientes reportes que aseguran que WWE está decidiendo el cartel de WrestleMania 41 sin contar con The Rock, si bien el veterano gladiador, vía Instagram, quiso aparentemente tumbar tales informaciones . Asimismo, Cody Rhodes sugirió bajo entrevista la implicación de «The Great One» en «The Showcase of the Inmortals».

Punk y Reigns sólo se han medido de manera individual una vez, como parte de aquel comentado pique entre «The Second City Savior» y The Shield, durante el episodio de Raw del 6 de enero de 2014. Uno de los últimos 1 vs. 1 de Punk en su primera etapa con WWE.