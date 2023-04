Dolph Ziggler planteó una idea para su retiro

Dolph Ziggler es un pilar en la televisión de la WWE, y lo ha sido desde que firmó con la compañía en 2004. Ziggler ha tenido una buena carrera en la WWE, donde incluso ya fue Campeón Mundial, pero eso no significa que haya terminado con la compañía. No obstante, el veterano es consciente de que le quedan pocos años de carrera e incluso parece tiene un plan interesante para la forma en que quiere retirarse. A pesar de sus logros pasados, Ziggler actualmente no está involucrado en ninguna historia importante, salvo una que otra aparición esporádica en algún combate.

► Dolph Ziggler quiere que The Miz, John Morrison y Zack Ryder lo retiren

Durante una entrevista reciente en Comedy Store Wrestling, Dolph Ziggler habló sobre su eventual retiro de la lucha libre profesional. El ex Campeón Mundial reveló que quiere que sus amigos, como The Miz, John Morrison y Zack Ryder, sean los que lo retiren, aunque también agregó que su hermano también podría retirarlo.

“Siempre me escapo en esto y digo, quiero que Miz, John Morrison, Zack Ryder y yo tengamos a todos corriendo. Es como Miz y yo y luego están corriendo y eligiendo bandos o algo así o todos tenemos esta lucha de cuatro esquinas y no los muchachos de Attitude Era donde todos nos abrazamos después pero simplemente lo hacemos y estamos por ahí como, lo tenemos. Hicimos esto, lo construimos con una historia y pude estar aquí con mis amigos con los que he sido amigo debido al negocio.

Siempre querían hacer más y simplemente me atrajeron porque Ryder estaba haciendo el programa de YouTube que no estábamos haciendo y era como si este tipo lo intentara todo. Miz estaba yendo más allá, haciendo algún otro programa para poder recibir un empujón y todos nos atraíamos el uno al otro haciendo estas cosas adicionales y es como, estas son las personas que quieren estar en la cima y están haciendo el trabajo extra. Eso sería genial y me gustaría que mi hermano me retirara”.

De los mencionados por Ziggler, solo The Miz continúa en la WWE por lo que, a pesar de ser una buena idea y una muy especial para él, es algo que difícilmente pueda concretarse. En todo caso, no es que el ex Campeón NXT haya puesto una fecha de retiro todavía, por lo que todavía podrá seguir luchando un tiempo más, mientras se dedica en sus ratos libres a su faceta como comediante.