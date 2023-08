Directriz de WWE sobre The Demon de Finn Bálor

No faltan quienes dentro del WWE Universe se preguntan por qué Finn Bálor no sale siempre como The Demon, o al menos en luchas como las que ha tenido con Seth Rollins últimamente por el Campeonato Mundial de Peso Completo. No porque sea invencible -perdió ante Roman Reigns y Edge– sino porque cualquiera diría que de esa manera tiene más oportunidades de obtener la victoria pues ha perdido muchas menos veces estando endemoniado. Sin embargo, la compañía tiene una directriz con ese personaje.

► The Demon, cuando va a ganar

Lo explica Road Dogg, Vicepresidente Ejecutivo de Eventos en Vivo, en un episodio reciente de su pódcast, Oh…You Didn’t Know, recordando SummerSlam 2018, donde El Demonio venció a Baron Corbin en menos de dos minutos. Cabe mencionarse que ese apunte narrativo interno no se ha cumplido en las dos derrotas mencionadas, las cuales sí podríamos decir que afectaron negativamente a su aura. Por otro lado, también le añadieron una capa pues, cuando aparece The Demon, ya no está claro si ganará o perderá.

«Me encanta, pero pienso que una vez que vences a The Demon, se acaba. Siento que recurres a The Demon cuando sabes que vas a ganar, ¿entiendes a lo que me refiero? Creo que eso también es desde un punto de vista de programación, porque una vez que The DEmon pierde, piensas: ‘Oh, entonces no es especial’, ¿entiendes a lo que me refiero? Entonces, no es algo fuera de este mundo y una parte de ti que normalmente no vemos, porque mira, ¿es real o no lo es?».

De momento, cuando falta una semana para el Premium Live Event, Finn Bálor no tiene una lucha para Payback 2023. Y quizá quede fuera del cartel pues The Visionary está ocupado con Shinsuke Nakamura y todavía está por ver qué sucede con The Judgment Day. En las últimas semanas también ha estado enfrentando a Cody Rhodes, Kevin Owens y Sami Zayn, por lo que puede que sea con alguno de ellos con quienes comparta cuadrilátero en el evento. ¿Luchará por el Campeonato Indiscutible de Parejas?