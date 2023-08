CMLL: Místico retuvo su campeonato aunque de mala manera

Místico logró retener su preciado Campeonato Mundial Histórico Medio, aunque no de la manera que hubiera deseado. En un enfrentamiento contra el talentoso Hiromu Takahashi, la lucha culminó en empate, dejando un sabor agridulce en el aire.

El combate estuvo marcado por momentos de tensión y rivalidad, en los cuales el árbitro «Guero» Noriega también se convirtió en foco de atención debido a sus decisiones en el ring. El Tifón de Osaka, Okumura, intervino en apoyo a Hiromu, generando controversia sobre el resultado final.

La lucha se desarrolló de manera equilibrada, lo que daba la impresión de que cualquiera de los dos luchadores podría hacerse con la victoria en cualquier momento. Sin embargo, el desenlace llegó con una situación inesperada: en un momento crucial, ambos luchadores quedaron con las espaldas en la lona y el árbitro declaró el empate, permitiendo que Místico retuviera su título.

Al finalizar el evento, Místico expresó su insatisfacción con el resultado, dejando claro su deseo de haber vencido a Hiromu de manera contundente y sin controversias. El luchador enmascarado propuso la idea de una revancha para resolver el asunto de manera definitiva.

«No me gusta ni ganar, ni perder así. No estoy conforme. ¿Qué te parece, Hiromu, si tenemos otra caída? Y si no, iré detrás de tu campeonato mundial junior. Y si eso no es posible, lo buscaré en Japón», dijo el ídolo de plata y oro.