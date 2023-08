Raw: The Viking Raiders vencen a The New Day

En la más reciente edición de Raw, y en la segunda lucha de la noche, vimos a Erik e Ivar luchar ante Kofi Kingston y Xavier Woods.

Sin embargo, lo sorprendente del caso es que The Viking Raiders vencieron a The New Day.

El final de la lucha fue caótico. Ivar atacó a Kingston y lo lanzó fuera del ring sobre Drew McIntyre y Matt Riddle. El escocés enfurecido atacó a todo el mundo.

Tras esto, Erik e Ivar le hicieron un doble bombazo a Kingston y lo pusieron espaldas planas para obtener la cuenta de tres y la victoria para los vikingos.