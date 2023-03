Diego Sánchez anhela despedida adecuada de UFC

El ex retador al título de UFC, Diego Sánchez, espera agregar una nueva página final a su historia en el octágono con un regreso a la promoción para una pelea final.

Sánchez irrumpió rápidamente en escena al ganar el torneo de peso mediano The Ultimate Fighter 1 en 2005. A partir de ahí, “The Nightmare” se embarcó en una carrera que lo vería competir en el escenario más grande de MMA 32 veces y asegurar un lugar en el Salón de la Fama de UFC. Ala de lucha .

Pero la temporada del veterano en UFC llegó a un final desagradable. Además de perder peleas ante Michael Chiesa y Jake Matthews, gran parte de la discusión en torno a Sánchez se centró en el controvertido entrenador Joshua Fabia y su influencia en la victoria de TUF 1 .

Después de su salida de UFC, Sánchez se separó de Fabia e hizo su regreso bajo la bandera de Eagle FC de Khabib Nurmagomedov. Si bien sufrió la derrota ante Kevin Lee , muchos quedaron gratamente sorprendidos por sus esfuerzos.

Durante una entrevista reciente con BJPenn.com , Sánchez abordó su futuro mientras se prepara para competir en deportes de combate fuera de las MMA.

Después de notar que extraña caminar frente a la base de fanáticos de UFC, el siete veces ganador de Fight of the Night expresó su deseo de ingresar al octágono por última vez ahora que ha regresado a un “buen lugar” en su vida.

“Todo está en las manos de Dios. Realmente extraño a mis fanáticos de UFC. Voy a llamar a Dana para ver si me puede dejar ir de visita. Ya veremos. UFC ha evolucionado y se ha adaptado a un nuevo deporte, realmente no les gustan los muchachos mayores allí. Les encanta construir nuevos talentos. Pero como dijo Jamahal Hill, todo es posible. Me encantaría entrar en el Octágono por última vez en mis propios términos, con la energía positiva, con el amor que siento en este momento, la fuerza y ​​la confianza, y simplemente siendo un buen lugar en mi vida.

“Ahí es donde me gustaría entrar en la jaula por última vez. Sería bueno, pero no prometo nada. Estoy realmente emocionado de trabajar con Bare Knuckle Fighting Championship. Trabajan bien con los peleadores y realmente están trabajando bien conmigo, dándome esta pelea en mi ciudad natal en Albuquerque, Nuevo México. Entonces, ya veremos”.

Por ahora, sin embargo, Sánchez se centrará en volver a la senda del triunfo en una nueva promoción. Muchos han expresado su preocupación por la competencia del jugador de 41 años en el deporte sin guantes, incluido el comisionado Jerome O’Connell.