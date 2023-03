Vassell planear redención con pelea de Moldavsky

Linton Vassell sabía que algún día llegaría una oportunidad de redención contra Valentin Moldavsky. Moldavsky (11-2 MMA, 6-1 BMMA) venció a Vassell (23-8 MMA, 11-5 BMMA) con una decisión unánime en marzo de 2019 para extender la peor caída de la carrera de Vassell a tres peleas luego de los reveses por nocaut de Phil Davis y Ryan Bader en el peso semicompleto. Vassell pasó al peso completo y Moldavsky lo superó en trabajo para recibir una grosera bienvenida a la división.

Pero luego Vassell comenzó a desgarrarse, y después de los nocauts de Sergei Kharitonov, Ronny Markes y Timothy Johnson y una victoria por decisión sobre el muy promocionado Tyrell Fortune, se encuentra en la cúspide de una oportunidad por el título si puede vengar una de sus derrotas. en Bellator 292, donde él y Moldavsky revancha en la cartelera principal.

“No me gusta perder. Una vez que he perdido contra una persona, pongo todo en la revancha. Intento cubrir todos los errores que cometí y corregirlos. Sentí que cuando perdí contra Moldavsky la primera vez, volví y cambié: los errores que cometí (se cometieron) solo para convertirme en una mejor persona”.

“Sabía que en algún momento iba a pelear con él de nuevo. Así que estamos aquí ahora. Es hora de mostrar en lo que realmente he trabajado y lo que he cambiado, y ahora lo que va a funcionar en la pelea”.

Es casi seguro que una victoria sobre Moldavsky le daría a Vassell una oportunidad contra el campeón de peso completo Bader, lo que significaría otra oportunidad de redención. Bader lo venció en una pelea por el título de peso semicompleto en 2017. Vassell dijo que sabe que necesita dar un paso a la vez, pero ve el panorama general.

“Es una locura pensar que ahí es donde estamos ahora. Obviamente (tengo) asuntos pendientes con ambos. Ese es el escenario perfecto: lo que planeo hacer es vencer a Moldavsky, vencer a Bader, convertirme en campeón mundial.

“Pero ahora solo tengo que ir allí y tratar primero con Moldavsky. No puedo mirar más allá de él. Luego iremos a la siguiente después de esa”.

Bellator 292 se lleva a cabo el viernes en el SAP Center en San José, California. El cartel principal se transmite en Showtime luego de las preliminares.