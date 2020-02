Deiveson Figueiredo: «Voy a retirar a Joseph Benavidez en UFC Norfolk»

Deiveson Figueiredo ha sacado su bola de cristal y ve que se acerca la jubilación de Joseph Benavidez. Este sábado por la noche (29 de febrero), Figueiredo y Benavidez compartirán el octágono para pelear por el campeonato vacante de peso mosca de UFC.

El título quedó vacante después de que quedó claro que Henry Cejudo se mantendría enfocado en la división de peso gallo. Esta será la tercera oportunidad de título de UFC de Benavidez y la primera de Figueiredo. La pelea por el título encabezará el cartel UFC Norfolk.

En declaraciones a BJPenn.com, Figueiredo explicó por qué cree que será él quien envíe a Benavidez al retiro.

“La rivalidad comenzó cuando él comenzó a mentir sobre mí. Fue a la prensa y dijo que le tenía miedo y que no quería pelear con él. Ahora, pagará el gran precio de la mentira. No puede mentir como lo había hecho antes. Me dolió, por eso no peleamos. Ahora, es hora del sábado, lo venceré. Benavidez se retirará después de esta pelea, realmente lo creo. Espero que pueda ser un comentarista de UFC, pero después del sábado no querrá volver a ingresar al octágono porque le romperé el espíritu «.