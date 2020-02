Conor McGregor ya piensa en la vida tras retirarse de las MMA

Conor McGregor ha hablado sobre la vida de un atleta después de sus carreras en los deportes. McGregor se ha convertido en la figura más popular en todas las artes marciales mixtas. Su alcance ha ido más allá de los fanáticos del deporte y ha hecho la transición a los principales medios de comunicación. The «Notorious» ha aprovechado la oportunidad con su marca de whisky y su marca de estilo de vida August McGregor.

McGregor sigue siendo un competidor viable, pero sabe que el tiempo en la carrera de un peleador no dura para siempre. En declaraciones a The Mac Life, McGregor habló sobre los pasos que ha tomado para asegurarse de que está bien después de colgar los guantes.

“La vida atlética es corta, ¿verdad? Por cruel que parezca, a nadie realmente le importa el atleta después de la carrera. Quiero decir que es tan simple como eso y que no se trata solo de pelear en cualquier deporte. Entonces, estudié las carreras de muchos atletas tanto en el deporte de combate como en el deporte profesional y simplemente lo analicé. Vi qué hacer y qué no hacer y cosas que pueden crear una vida futura en el juego. Para mí, acabo de pasar por cosas que me apasionan. Bajé al juego de pelea porque me apasiona: no habría alcanzado los niveles que he alcanzado en el juego de pelea sin tener pasión por él. Y el juego de whisky, el juego de moda que conoces».