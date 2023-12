Deadline 2023: Roxanne Pérez y Kiana James lucharán en jaula

Roxanne Pérez y Kiana James ya no se pueden ver ni en pintura, pues el odio ha llegado a tal grado que tendrán que enfrentarse en una lucha en jaula.

En el combate que tuvieron para clasificar Iron Survivor Challenge, donde también se enfrentaron a Fallon Henley y Thea Hail, el odio entre ambas las hizo autoeliminarse para quedar fuera de la competencia.

Posteriormente, en backstage ambas luchadoras terminaron golpeándose, lo que hizo que Ava decidiera poner orden y habló con Shawn Michaels para que pactara una lucha en Deadline, lo que será un combate en jaula.

LET’S GO!!!@roxanne_wwe and @kianajames_wwe will square off in a STEEL CAGE MATCH this Saturday at #NXTDeadline!#WWENXT pic.twitter.com/PbRYSKE3Vw

— WWE (@WWE) December 6, 2023