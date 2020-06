DDT: "Wrestle Peter Pan 2020 - Día 1" Kongoh impone su ley

La era de las funciones de lucha libre sin la presencia de aficionados está por terminar y DDT lo hizo con su magno evento "Wrestle Peter Pan 2020", que originalmente estaba programado para ser una noche, en el Saitama Super Arena. Por las restricciones ya conocidas,la empresa se aventuró a hacerlo en dos días con luchas muy interesantes.

► "Wrestle Peter Pan 2020 - Día 1"

Saori Anou regresó a una función de DDT al lado de Hiroshi Yamato para enfrentar Keisuke Ishii y HARUKAZE en el duelo mixto de la jornada.

La siguiente lucha fue un segmento previamente grabado.Para celebrar el ascenso de Muscle Sakai a presidente de la compañía Sakai Seiki, DDT envió a la mascota Pokotan a la fábrica en Niigata para tener un encuentro con Super Sasadango Machine. Pokotan fue desinfectado antes de entregarle una carta a Sasadango. Era de Shingo Takagi diciendo que el combate ahora dependía de Sasadango. Desafortunadamente, éste tuvo que rechazar el combate por temor a exponer su fábrica al Coronavirus. En cambio, invitó a Pokotan a hacer un recorrido por su negocio. Pokotan fue presentado a Yukako Mito quien le mostró a la mascota cómo pulir moldes de plástico. Pokotan se quedó solo para pulir los moldes durante horas hasta que notó que Mito había desaparecido. Fue a buscarla y oyó gritos procedentes de otra habitación. Encontró un letrero en la puerta que decía NJPW, abrió la puerta y vio a Sasadango entrenando a Mito golpeando cajas de cartón. Pokotan es descubierto y Sasadango decretó que Pokotan se enfrentara a Mito en ese instante. La victoria fue para Mito. Tras la lucha, Sasadango y Mto advirtieron a DDT y TJP.

Jun Akiyama sufrió su primer descalabro junto con Mizuki Watase ante Akito y Yuki Iino, quienes usaron muchas triquiñuelas y payasadas para sacar de control al veterano luchador de AJPW.

Kenou llegó con Masa Kitamiya y Haoh, sus dos compañeros de Kongoh para enfrentar al presidente Sanshiro Takagi quien se reforzó con Kazusada Higuchi y Tomimitsu Matsunaga.

En lucha se utilizaron cajones de plástico y la Dramatic Dream Cycle para castigarse. El resto de Kongoh que no participó en la lucha se quedaron con el vehículo. Fue le habilidoso Haoh quien dio el triunfo a los invasores. Tras la lucha, Kenou confrontó a Takagi con un micrófono en mano, pero lo aventó antes de deicir algo. Kongoh salió del ring, entonces Takagi habló señalando que DDT y NOAH tienen diferentes ideología y no tienen que encajar en el mismo estilo.

Mesas, escaleras, sillas y bloques de plástico se pusieron en el ring para la lucha hardcore en triple amenaza donde se puso en juego el Campeonato Universal DDT. Daisuke Sasaki enfrentó a Isami Kodaka y Shunma Katsumata. Pero Sasaki se aplicó a fondo y resistió los castigos combinados de sus rivales hasta que tomó un bat de beisbol cubierto con bloques de plástico y lo proyectó sobre Kastumata para luego inmovilizarlo con una Huracanrana y así concretar su tercera defensa.

Luego de la lucha, Daisuke Sasaki tomó el micrófono y festejó su triunfo. Isami Kodaka reconoció su caída pero señaló que más adelante buscará una lucha individual por ese cetro. Sasaki dijo que lo pensaría antes de aceptar, mientras le gustaría un rival como Masahiro Takanashi (quien actualmente está lesionado y se calcula que estará todo el año fuera)

Llegó el momento de la estelar, pero en lugar de realizarse dentro del DDT TV SHOW Studio, Yoshihiko envió las instrucciones a su enemigo para que llegara al sitio donde ocurría el combate. La regla era que ganaría el último que quedara en pie. El lugar de la cita fue un cementerio por la noche.

Takeshita se encontraba temeroso y eso lo aprovechó Yohsihiko para atacarlo por detrás dando inicio a la contienda. El dominio de la muñeca fue notable, pero Konosuke Takeshita resistió. Yuki Iino acudió en su ayuda, pero Yoshihiko lo encontró antes y lo golpeó. Esto dio oportunidad al Takeshita de reponerse y golpeó a Yoshihiko hasta que la tumbó en el suelo. El luchador pensó que ya había ganado, pero Yoshihiko se levantó con la cara ensangrentada, entonces Takeshita agarró un bidón con gasolina y lo vertió sobre la muñeca con la intención de quemarla. Yoshihiko reaccionó e hizo lo mismo, y se lanzó sobre Takeshita para pelear por el encendedor; en el forcejeo, el ojo de Takeshita resultó golpeado y se fue sobre la muñeca con un Lariat para enseguida prender el encendedor y arrojárselo a la muñeca que explotó. Takeshita quedó en pie y se proclamó vencedor.

Yuki Iino se acercó y felicitó a su compañero y ambos salieron del lugar. La cámara enfocó el cuerpo en llamas de Yoshihiko y de repente sus ojos comenzaron a brillar...

Los resultados completos son:

DDT " "Wrestle Peter Pan 2020 - Día 1" ", 06.06.2020

DDT TV Show Studio

Sin Fans

1. Singles Match by players who want to participate regularly in DDT: Nobuhiro Shimatani venció a Seigo Tachibana (5:40) con la Sakauchi.

2. Hiroshi Yamato y Saori Anou derrotaron a Keisuke Ishii y HARUKAZE (8:57) con un German Suplex Hold de Anou sobre HARUKAZE.

3. Soma Takao y Mad Paulie vencieron a Keigo Nakamura y Hideki Okatani (10:22) con un Diving Footstomp de Takao sobre Okatani.

4. Niigata Women's Pro-Wrestling (#njpw) Pre-Launch Match in Sakai Seiki Co., Ltd.: Yukako Mito derrotó a Pokotan (4:19) con un Beautiful Crossbody.

5. Akito y Yuki Iino vencieron a Jun Akiyama y Mizuki Watase (13:19) con un Spear de Iino sobre Watase.

6. DDT vs. Kongo Full-Scale Rivalry: Kenou, Masa Kitamiya y Haoh derrotaron a Sanshiro Takagi, Kazusada Higuchi y Tomimitsu Matsunaga (19:19) con un Tornado Clutch de Haoh sobre Matsunaga.

7. DDT Universal Title, Hardcore 3 Way Match: Daisuke Sasaki (c) venció a Isami Kodaka y Shunma Katsumata (10:22) con la Sasaki-Style Huracanrana sobre Katsumata defendiendo el título

8. TOKYO 2020 LAST MAN STANDING: Konosuke Takeshita derrotó a Yoshihiko (15:04) por Explosión.